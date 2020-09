Los inversionistas están pesimistas sobre México y esta es la razón, según el director de la Bolsa mexicana

El desplome del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de 30 por ciento nominal y de un 40 por ciento en dólares en los últimos tres años, es el reflejo del pesimismo de los inversionistas, que pueden poner su dinero en México, sobre una economía que está en un círculo de nulo crecimiento y baja inversión productiva, afirmó José-Oriol Bosch Par, director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

“En el 2017, el IPC llegó casi a los 52 mil puntos. Hoy estamos 30 por ciento en pesos y alrededor de un 40 por ciento en dólares debajo de ese nivel (…) la Bolsa es un termómetro que te puede decir lo que sucede ahora, porque es información pública, y también es un termómetro que mide las expectativas de los inversionistas", explicó.

“Lo que nos dice esta caída en tres años es que las expectativas de los inversionistas, que pueden poner su dinero en México, no son tan optimistas y eso está castigando los precios, los índices y las valuaciones de las empresas que cotizan en Bolsa”, aseguró Bosch Par.

Durante el podcast: “Norte Económico”, dirigido por Gabriel Casillas y Alejandro Padilla, analistas del Grupo Financiero Banorte, el director de la BMV explicó que México está atrapado en un nulo crecimiento, en un freno a la inversión y en una carencia de medidas económicas que destruyan el círculo vicioso al que entró.

José-Oriol Bosch, con 33 años de experiencia en el sector financiero de nuestro país, destacó que los mercados bursátiles en el mundo se están recuperando de la crisis del coronavirus, pero aclaró que unos mercados se han recuperado más que otros, dependiendo de las medidas económicas, fiscales, monetarias, que se están poniendo en marcha en los diferentes países para poder frenar esta crisis o aminorar el impacto.

“En México no hemos visto este tipo de medidas anunciándose o aplicándose y pues ello ha hecho que el mercado mexicano registre un rezago importante, comparado con otros mercados, (como en Estados Unidos que rondan máximos históricos)”.

Añadió que la economía mexicana venía creciendo al 2.0 por ciento anual, la cual no es suficiente. “Estamos viendo que México no está y no estaba creciendo al ritmo que debería. México es un país privilegiado por su demografía, geografía, recursos naturales, tener a su principal socio comercial al Norte, y todo esto es un potencial enorme para ver un mayor crecimiento y ver más inversión en el país".

“Si vemos la inversión de las empresas de la Bolsa ha sido la más baja en los últimos años. Estamos atrapados en un círculo”, dijo Bosch.

El coronavirus, indicó, es una crisis que está afectando a todo el mundo. Los inversionistas se están frenando, están frenando el apetito de riesgo por algo tan inesperado y tan desconocido.

Pero, añadió, los inversionistas están moviendo sus recursos a otras economías y mercados más atractivos.

¿Trump o Biden?

Al cuestionarlo sobre las apuestas del mercado sobre las elecciones de noviembre en Estados Unidos, el director de la Bolsa Mexicana de Valores aseguró que el T-MEC se va a aprovechar con cualquiera de los dos candidatos, tanto la reelección de Donald Trump, o con la posibilidad de triunfo de Joe Biden.

“Algo que cambió a los mercados en la década de los 90 fue el Tratado de Libre Comercio (TLC). Sufrimos un poco de volatilidad en la re-negociación del Tratado, pero ya se tiene uno nuevo, el T-MEC, con el socio más importante que tenemos en México, que es Estados Unidos, y con Canadá".

“El T-MEC se va a aprovechar con cualquiera de los dos candidatos, tanto la reelección de Trump, o con la posibilidad de triunfo de Biden. Hay una necesidad y dependencia económica entre ambos países, aunque pueda haber algunos ajustes pequeños, o no debería de haberlos. Pero en la BMV no tenemos una predicción de quién puede ganar. Creemos en los procesos electorales”, reconoció Oriol Bosch.