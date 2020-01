Los caminos se abren para México con el T-MEC

La aprobación este jueves del T-MEC en el Pleno del Senado de Estados Unidos le permite a México seguir teniendo viabilidad económica, generación de empleos y contar con un motor para el PIB, de acuerdo con expertos.

Juan Carlos Baker, exsubsecretario de Comercio Exterior, y Eric Martin, corresponsal de Bloomberg News en México, analizaron en La Nota Dura con Javier Risco, la importancia de la aprobación del T-MEC en Estados Unidos y estos son algunos puntos que destacaron.

-El T-MEC unió los esfuerzos de México.

"El T-MEC se convirtió en un elemento que supo aglutinar los intereses nacionales. Este no es el T-MEC de Peña o López Obrador, se convirtió en un proyecto de México, nos unió a todos", indicó Baker.

-El tratado dará viabilidad económica a México.

"Lo que se da hoy es monumental (la aprobación del T-MEC en EU). No puedo minimizar la importancia de esto, el hecho de que México siga teniendo una viabilidad económica se explica por esto", detalló el exfuncionario.

-Impulsa a la economía nacional

"Un motor muy importante de la economía nacional son las exportaciones, el comercio exterior llega a representar hasta el 75 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto) del país", detalló.

-Se generan empleos

"Si no exportamos va a haber menos empleos, una persona que su empresa no está exportando, a lo mejor no cambia el coche"

-El país obtiene buena imagen a nivel internacional

"El país se puede ver con o sin tratado de forma diferente. Con tratado se ve como un país que juega en las grandes ligas", detalló.

-México logró separar el tema comercial del de seguridad ante EU

"Lo que ha logrado México es separar el tema de comercio del de seguridad. Fue un esfuerzo para separar los temas porque cuando se mezclan empiezan a afectar el comercio y la economía más", detalló Eric Martin.

Este jueves, el acuerdo recibió el apoyo de una amplia mayoría de los senadores estadounidenses, al obtener 89 votos a favor y solo 10 en contra.

El T-MEC registró así más votos a favor que su antecesor, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En aquel entonces, ese pacto fue aprobado por el Senado con 61 votos a favor y 38 en contra.

El T-MEC completó el miércoles la aprobación de todos los comités de la Cámara alta estadounidense, con el aval de los comités de Relaciones Exteriores; de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones; de Comercio, Ciencia y Transportes; y de Asignaciones presupuestales.