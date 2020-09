López Obrador le dice 'no' (otra vez) a que México contrate deuda por la pandemia

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó nuevamente este martes que la administración federal contratará deuda por los efectos de la pandemia de COVID-19.

"Descarto esa opción, esa posibilidad. Tenemos finanzas publicas sanas y no habrá deuda adicional", dijo.

El mandatario respondió así cuando fue cuestionado sobre las declaraciones de Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, sobre que la posibilidad de contraer un mayor endeudamiento está reservada a un rebrote de COVID- 19 y a un consecuente nuevo confinamiento.

“No queda claro si hubiera un segundo brote o una ola de infecciones, si tendríamos que tener otro gran confinamiento o un confinamiento parcial; pero obviamente nos queda claro que va a tener otro impacto muy fuerte sobre la actividad económica (…) en ese sentido, quisimos guardar la carta del endeudamiento precisamente como una segunda línea de defensa en caso de que hubiera un segundo rebrote y entonces tuviéramos que tomar acciones más agresivas con respecto a la economía”, detalló el funcionario en un evento organizado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Al respecto, López Obrador comentó que el alza vista en la deuda se dio por la caída de la economía y la depreciación del peso frente al dólar. Sobre el segundo punto, el mandatario destacó que la moneda nacional se ha venido fortaleciendo en las últimas semanas.

Al referirse a la pandemia, el presidente destacó que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, esta acumula varias semanas a la baja.

"Por eso no veo ningún riesgo. No se advierte y toco madera que vaya a haber un rebrote de la pandemia y también toco madera porque no creo que se presente un rebrote en la crisis económica", subrayó.

Con información de Clara Zepeda

