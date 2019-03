López Obrador ha pedido más recortes en dependencias por austeridad: Alfonso Romo

El jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, aseguró que, en las últimas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado más recortes en las diversas dependencias que integran el Gobierno.

“Si algo créanle al presidente… es que vamos a pasar de una austeridad republicana a un pobreza franciscana, no duden, la semana pasada, en las últimas dos semanas nos han pedido más recortes, el problema de recortar tanto es que yo creo a las secretarías agobiadas, por eso las defiendo, les quitaron una gran parte del presupuesto y de la gente”, dijo Romo este lunes en la Asamblea General de Socios de la American Chamber of Commerce.

Sin embargo, aseguró Romo, no quieren paralizar la inercia con la que camina el nuevo Gobierno hasta el momento, por lo que estas medidas están sobre la mesa y se estarían considerando.

“Traemos una inercia que no podemos cortar y no queremos paralizar, pero de que hay una determinación a no incurrir en déficit fiscal, no tengan duda, primero va a ser otras cosas que no cumplir este mandato, para bien o para mal, ya veremos nosotros cómo corregimos, de hecho hubo superávit fiscal en este primer mes”, indicó Romo.

De acuerdo con el funcionario, este movimiento obedece a la petición de un “plan B” por parte de López Obrador que, de suceder un inconveniente, podría entrar en acción.

“Nos pidieron que tuviésemos un 'plan B' en caso de hacer recortes, no nos dijeron cuanto, porque queremos ser muy responsables fiscalmente. El presidente nos lo pidió en el salón de tesorería, y estamos todos analizando si algo sucede, si no sucede no pasa nada… (es aplicable a) todas (las dependencias), y es como de previsión porque queremos cumplirle al 100 por ciento lo que hemos dicho”, apuntó Romo al ser entrevistado después de su intervención.

Buscan cambiar percepción crediticia de Pemex

El Gobierno mexicano trabaja para cambiar la perspectiva crediticia que algunas calificadoras han otorgado a Petróleos Mexicanos (Pemex), anticipó el jefe de la oficina de la Presidencia.

El funcionario señaló que este asunto se discute de manera seria y a partir de analizar todas las alternativas para “actuar de una forma responsable”.

“Se está estudiando (la estrategia), y va emparejada con qué hacemos en el corto plazo, porque es un problema financiero de corto plazo, para que la percepción de las calificadoras cambie, pero lo que realmente se está trabajando es la parte estructural, limpiar a Pemex de corrupción y realmente enfocarlo a producir petróleo, lo que es increíble es que en los últimos tres años de la administración anterior Pemex haya incurrido en 50 billones de dólares de deuda y no haya un barril de petróleo más, estamos heredando un problema serio”, agregó Romo.

Algunas calificadoras, como S&P Global Ratings, bajaron la perspectiva de calificación crediticia de Pemex de estable a negativa debido al continuo deterioro de los perfiles de riesgo de negocio y financiero de la empresa que ha comprometido la recuperación de sus principales líneas de negocio.

Al respecto, Romo comentó que: “Hay una corriente que sugiere utilizar parte de esta reserva, de este fondo, y hay otros que dicen no podemos dar una imagen de que es la puerta para después usar otros fondos”, argumentó.

El también empresario expuso que la situación en la que recibieron a Pemex es complicada y que cada día encuentran "sorpresas nuevas".

“Estamos viendo qué hay adentro porque desde el huachicol hasta las sorpresas que cada día son nuevas... Están siendo Pemex, Hacienda, bastante responsables en lo que se va a presentar, pero no tengan duda, una prioridad. No podemos perder el grado de inversión, no podemos tener a lo mercados en un grado de incertidumbre, porque todo lo que acabamos de decir sale sobrando”, agregó.

Señaló que también se trabaja en la parte estructural para limpiar a la empresa del Gobierno de corrupción y enfocar sus labores en la producción de petróleo.

Con información de Notimex