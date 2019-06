Lo que propone México no es suficiente, nos estamos encaminando a los aranceles: Casa Blanca

La Casa Blanca dijo que las medidas propuestas por el Gobierno de México durante las conversaciones en Washington sombre migración y aranceles no son suficientes, por lo que "nos estamos encaminando hacia los aranceles".

En una entrevista para Fox News, la directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, Mercedes Schlapp, agregó que han iniciado unas conversaciones productivas y se han puesto sobre la mesa temas impulsados por el presidente Donald Trump.

"Nosotros vemos que no es suficiente. Tiene (México) que tomar acciones inmediatas y tenemos que ver que los números de migrantes ilegales bajen”, dijo la funcionaria.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo este jueves que han logrado algunos avances en sus conversaciones con sus pares estadounidenses para abordar la crisis de inmigración en la frontera entre ambos países.

Más temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que "algo muy dramático podría suceder" en los próximos días.

"Le dijimos a México que los aranceles van" si no se llega a un acuerdo, declaró Trump a los medios este jueves mientras viajaba a Francia para asistir a una ceremonia para conmemorar el 75 aniversario del desembarco de Normandía. "Tienen que tomar acción".

El miércoles, la delegación de México, encabezada por Ebrard, se reunió con sus pares de Estados Unidos, en donde no pudieron llegar a un acuerdo. Ahí, ambas partes reconocieron que el tema migratorio no puede seguir igual. El canciller dijo que la conversación giró en torno a dicho tema y no al de aranceles.

Tras el primer encuentro, Trump tuiteó que se lograron avances, “pero ni de cerca suficiente”. Por esto, apuntó que, de no llegar a un acuerdo, el lunes comenzarán a aplicarse los aranceles a bienes de México.

Donald Trump anunció el jueves 30 de mayo que aplicará aranceles de 5 por ciento a todos los productos mexicanos que vayan a Estados Unidos a partir del 10 de junio, que subirían gradualmente hasta 25 por ciento en octubre, mientras México no ponga fin a la inmigración indocumentada.