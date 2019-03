Llama IMCO a enfocar subsidios para instalar paneles solares en hogares

Manuel J. Molano, director adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) hizo un llamado al gobierno federal para focalizar los subsidios en las tarifas eléctricas actuales para la instalación de paneles solares en los hogares de escasos recursos.

"Hoy, el subsidio no necesariamente beneficia a quién más lo necesita. Los hogares con mayores recursos son más eficientes en su consumo de energía por lo que su tarifa es subsidiada. Tenemos que encontrar mejores maneras de focalizar el subsidio",dijo en conferencia de prensa este miércoles.

De acuerdo con Javier Gala Palacios, consultor independiente quien también fungió como ponente, el subsidio estimado por el Centro de Finanzas Públicas del Congreso es de 150 mil millones de pesos al último año.

La alternativa que planteó el IMCO esta mañana es una manera de regresar a niveles razonables de inversión pública, la cual desde la perspectiva de Molano, están en niveles históricamente bajos.

"Estaríamos haciendo cosas útiles por los mexicanos más pobres ya que el patrimonio de los hogares con menos ingresos aumenta e incluso, podrían percibir un ingreso extra porque si tienen suficiente superficie de radiación solar como para producir excedentes, éstos les generarían un ingreso adicional", explicó Molano.

Desde la óptica del directivo del Instituto, esta propuesta no podría gustarle a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"No le va a gustar por dos razones, no los justifico pero sí los entiendo. La primera razón es porque es electricidad que no utiliza la red de transmisión de CFE y ese es el monopolio de la empresa (...) la otra es por que ese subsidio se queda financiando ciertas ineficiencias en la Comisión", apuntó.