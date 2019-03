Licitación para refinería en Dos Bocas es restringida porque queremos evitar otro caso Odebrecht: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, explicó este martes que la licitación para la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, se hizo por invitación restringida para evitar “otro caso como el de Odebrecht”.

Rocío Nahle, secretaria de Energía, anunció el lunes el inicio del proceso de licitación de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, la cual será por invitación restringida.

Informó que las empresas a las que se les invitó a participar en la licitación para la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco son: el consorcio entre la estadounidense Bechtel y la italiana Techint , el consorcio entre la australiana WorleyParsons y la estadounidense Jacobs Engineering Group, individualmente a la francesa Technip y a la empresa de Estados Unidos KBR.

Sobre estas empresas se refirió López Obrador, quien aseguró que, cada una, ha sido responsable de la construcción de 150 refinerías.

“Son las que más experiencia tienen en la construcción de refinerías y actuamos de esa manera porque no queremos que en estas obras tan importantes las empresas no tengan capacidad profesional, que no tengan capacidad económica y, sobre todo, que no sean empresas con dimensión ética, no queremos casos como los de Odebrecht, no queremos casos de obras que están inconclusas por empresas que no han cumplido, por eso se cuidó así esta situación”, señaló.

El Presidente indicó que hay posibilidades de que en la operación de la nueva refinería de Pemex participen empresas nacionales, pero la dirección de la construcción de dicho inmueble será para alguno de los consorcios que participan en la invitación restringida.

“Estamos dejando la dirección de la obra a estas empresas por la experiencia, porque queremos hacer esta refinería en tres años”, puntualizó.