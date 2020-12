Ley del Banxico requiere un profundo análisis y diálogo: CNBV

La reforma propuesta a la Ley del Banco de México requiere un profundo análisis, por lo que Sandro Rojas, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) está a favor del diálogo y la discusión de la problemática.

A través de su participación en la 19ª Convención de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (ANCECTD), el experto indicó este jueves que es plausible que se entable el diálogo para tener la mejor solución posible.

“Celebro que se dé un diálogo abierto, celebro también que se vea y se discuta el tamaño de la problemática, y a mí me toca decir que tenemos que seguir fortaleciendo al sistema de prevención, hoy y siempre”, sostuvo.

Comentó que el uso de efectivo va en contra de la inclusión financiera, ya que consideró que es necesaria dicha inclusión en el país, por lo que recalca la importancia de la discusión de esta reforma.

“En la medida en que podamos incorporar elementos de inclusión financiera, que el pago ya no sea en efectivo, que las cosas se puedan hacer con cargo a tarjeta, podremos construir un debate interesante”, añadió.

Rojas aseveró que no ve plausible el hecho de poder cambiar 10 mil dólares en efectivo al día, ya que consideró que no ve lógico que alguien cambie ese monto en lugar de tenerlo en una institución bancaria.

“No he entendido por qué alguien podría estar cambiando 10 mil dólares al día sin tenerlos legítimamente en un banco, legítimamente incorporados; declarando los impuestos, marcando un Impuesto Sobre la Renta. Es decir, un escenario como estos no lo veo necesariamente plausible, o no es deseable”, señaló.

