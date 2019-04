Legislación con enmiendas, la 'última carta' de May para el Brexit

Theresa May considera una nueva táctica en su intento desesperado por cumplir con el Brexit.

En lugar de devolver el acuerdo a los legisladores, probará su suerte con un sustituto, una legislación que consagre su acuerdo en la ley.

Es una apuesta, y ya ha perdido muchas, pero la idea es que sus oponentes puedan agregar sus propios deseos para el Brexit a la legislación con enmiendas. Una vez que lo hayan hecho, podría haber una oportunidad de aprobarlo, de acuerdo con una persona familiarizada con el pensamiento del gobierno.

El acuerdo de la primera ministra ha sido rechazado tres veces por el Parlamento, y si no logra aprobarlo en un mes, tendrá que luchar en las elecciones europeas que castigarán a su partido.

May está poniendo sus esperanzas en que los miembros laboristas del Parlamento voten a favor del proyecto de ley, a pesar de que las conversaciones con los dirigentes laboristas dirigidas a encontrar un consenso sobre el Brexit no han logrado avanzar.

Si falla, lo siguiente será más caos y agitación, y no hay posibilidad de que pueda cumplir con el Brexit a tiempo para evitar las elecciones de la UE. No obstante, no hay mucho que perder si lo intenta: si no presenta el proyecto de ley al Parlamento en las próximas semanas, no hay forma de que el Reino Unido salga antes de la votación.

El gabinete acordó el martes que el proyecto de ley sobre el acuerdo de retiro se presentará ante la Cámara de los Comunes "tan pronto como sea posible", informó el portavoz de May, James Slack a periodistas.

El proyecto de ley podría ser rechazado. Si eso sucede, May no podría recuperarlo sin finalizar la sesión parlamentaria actual y comenzar una nueva. Eso implica un proceso y un procedimiento que requieren mucho tiempo, aunque no una nueva elección.

'Serias' y 'difíciles'

Una persona familiarizada con el pensamiento de May dijo que la decisión sobre si presentar el Proyecto de Ley de Retiro se tomaría dependiendo de los desarrollos en los próximos días, mientras continúan las conversaciones con los laboristas.

El proyecto de ley podría ser un vehículo para cumplir con los compromisos que el partido laborista opositor está solicitando respecto a los derechos laborales y las protecciones ambientales.

Aunque May le dijo al gabinete que estas conversaciones eran "serias", también dijo que eran "difíciles en algunas áreas", según Slack. Entre estas se incluye la cuestión de una unión aduanera con la UE. Para los laboristas, es un requisito mínimo. Para May, es inaceptable. Dos personas involucradas en el lado laborista de las discusiones dijeron el martes que el partido estaba muy lejos de poder estar de acuerdo con el gobierno.