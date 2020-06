Las 'paces' entre AMLO y la IP se darán en segunda fase del Gobierno: Monreal

La conciliación entre los empresarios con el Gobierno para alcanzar el bienestar que se quiere para México se consolidará en la segunda etapa de la administración actual, dijo este jueves el senador Ricardo Monreal, en su encuentro con industriales del país.

“Sostengo que se requiere un equilibrio, no me gusta la confrontación, soy partidario de la conciliación y me parece que en la segunda fase del Gobierno del presidente será, seguramente este reencuentro con los sectores económicos”, dijo en su participación en el Décimo Informe Covid-Industrial de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).

El poder del diálogo, alcanzar un equilibrio entre posiciones, fueron los mecanismo que el legislador recomendó seguir al tocar temas que han causado descontento entre el empresariado como cambios en las reglas en el sector energético y el incremento en las tarifas eléctricas.

Sobre ese punto, el legislador apuntó que había la necesidad de un ordenamiento para otorgar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un papel central en la planificación y operación del sistema eléctrico y garantizar un suministro correcto y suficiente en el territorio nacional.

“No estoy alejado de lo que se ha causado con los generadores privados, nacionales e internacionales que han reaccionado y sienten una agresión a sus inversiones y por eso creo firmemente que el diálogo es la única manera de superar este estado”, puntualizó.

Monreal aseguró que es necesario que el presidente López Obrador se reencuentre con los hombres de negocios "que con madurez han creado empleos y están luchando por mantenerlos que esta pandemia inesperada".

Al respecto, Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, rechazó que se hayan roto relaciones con el Gobierno, por el contrario, los industriales mantienen una constante comunicación con Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.

“Seguimos en nuestro diálogo defendiendo nuestras posturas, lo que por representación cuidamos para que los resultados de este país no se nos vayan a caer. Efectivamente hay algún distanciamiento, pero la comunicación, al menos en Concamin sigue siendo muy fluida”, señaló.

T-MEC favorecerá desarrollo industrial

La entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) favorecerá el desarrollo industrial en el país como economía preparada para asumir las oportunidades que habrá en América Latina, como la reubicación de cadenas de valor que dejarán China buscando acercarse al mercado de Norteamérica, explicó Monreal.

“Eso solo será posible si se dejan de lado los enconos, la desconfianza para darle lugar a la unidad”, reiteró.

Por otra parte, Raúl Picard, vicepresidente de Concamin, criticó que el presidente excluye a la clase media de las acciones del Gobierno.

“Está muy difícil recuperar la confianza de los extranjeros, el palo ya fue dado y con el discurso del presidente de 'primero los pobres', se olvidó trabajar por la clase media, ahí es donde hay que trabajar para poder sacar a los pobres", comentó.