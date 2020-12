Las oportunidades de las energías renovables como camino a la recuperación en México en 9 frases

Este jueves se realizó el EF MEET POINT. Energías renovables: el camino limpio a la recuperación, que contó con la participación de Montserrat Palomar, responsable sustentabilidad de Enel Green Power México; Sharon Zaga, presidenta y directora del Museo Memoria y Tolerancia; y Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía.

En este foro moderado por Víctor Piz, director de información económica y de negocios y editor en jefe de El Financiero, se habló sobre la importancia del desarrollo de energías renovables en México, así como los retos que se enfrentan en el país, además de las oportunidades que existen para transitar a estas energías limpias.

Montserrat Palomar

1.- "En México tenemos la gran oportunidad de que podemos ser protagonista en la lucha contra el cambio climático, podemos dejar el nombre de México muy en alto y las empresas estamos muy interesadas en seguir con este desarrollo ante estos objetivos medioambientales, energéticos, pero también en el cambio social para las comunidades".

2.- "Creo que lo primero es reconocer que México ya ofrece el precio más competitivo en el mundo sobre costo de energía renovable, que es el más bajo que ninguna otra. Estos precios los ofrecemos las empresas que generamos energías renovables, que ofrecen este costo, a CFE, que es el comprador de la energía de las subastas tan importante para seguir adelante con este proyecto. La mezcla energética que llega a las casas a través de la distribución que hace CFE tiene una parte de energía renovable, donde ahí va esta energía que generamos nosotros con este precio".

3.- "Está muy claro que para que el 'green recovery', para que la recuperación económica suceda, tiene que ser una recuperación verde, las energías renovables, los proyectos de sustentabilidad, son claves para enfrentar la crisis económica que todo este contexto epidemiológico ha generado en el mundo".

Víctor Ramírez

4.- “Espero que esa (posible) presión (del Gobierno de Biden) sea lo suficientemente fuerte como para despertar del letargo al Gobierno mexicano y que retome el camino de la transición energética”.

5.- "¿Cuál es el gran reto? El reto que tenemos es, uno, desarrollar infraestructura de transmisión que nos permita aprovechar de mejor manera (las energías), pero también tenemos otros retos como es la eficiencia energética, como es cambiar el modelo energético en materia transportes y empezar a electrificar el transporte (…) El otro gran reto (hacia la transición) puede ser por parte del consumo de los ciudadanos, desde el punto de vista de movilidad, básicamente, que es el otro gran aportante junto con la energía de emisión de gases de efecto invernadero".

6.- "Las renovables, por su naturaleza, son las que bajan los costos de la energía eléctrica. ¿A qué me refiero? Voy a poner el ejemplo de México con números actuales. En este momento, el costo de generación promedio de CFE es de alrededor de mil 500 pesos por cada megawatt. Ahora, mientras que las subastas ofrecieron energía a costos de, en este momento están entregando costos de 385 pesos por megawatt. Mientras más agreguemos renovables, más vamos a bajar el costo de energía eléctrica".

Sharon Zaga

7.- "Recuerden una cosa, quienes menos emiten (gases de efecto invernadero), más lo padecen, millones de personas que viven en la pobreza y que menos emiten son los que más sufren las consecuencias del cambio climático, de las inundaciones, de las migraciones".

8.- “Ponernos en esta parte donde estamos siendo complemente indiferentes porque la indiferencia es una decisión, es permitir que el opresor avance y nosotros somos quienes estamos contribuyendo a que este problema exista dejemos de señalar al otro. Créanmelo, nos lo van a preguntar las siguientes generaciones: ¿Qué hiciste? ¿Eso fue todo lo que lograron hacer aun teniendo las soluciones en la mano?”.

9.- "La realidad es que estamos desesperanzados, cerca de un punto de no retorno, y el no entenderlo nos acerca más. La tecnología existe (...) No sabíamos cuál era el rumbo, empezamos a apostarle al crecimiento a través del petróleo, del gas, de todas esta transición que hicimos que nos llevó a esta destrucción".

