Lanzan plan de infraestructura con proyectos empresariales

El paquete de infraestructura como parte del Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica que presentará este lunes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, incluye solo proyectos en su totalidad del sector privado, informaron sus representantes.

“Son proyectos privados, cien por ciento privados, privados en su propiedad, privados en su incursión y privados en su financiamiento. Lo que pretende es liberar sobre todo obstáculos regulatorios, permisología, etc., no estamos hablando de un programa de obra federal o algo similar”, dijo Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Aunque son privados, algunos de los proyectos son para brindar servicios de gran alcance a la población, detalló en conferencia el líder empresarial, y confió en que se logre un entendimiento entre el gobierno, que tiene que generar condiciones de certidumbre y las empresas que requieren esa certidumbre para operar.

De Hoyos explicó que dichos proyectos requieren la receptividad del gobierno para darles cause y quitar obstáculos, pues muchos de ellos incluso ya cuentan con proyecto ejecutivo y tienen todo para llevarse a cabo, pero siguen detenidos por una autorización, permiso u obstáculo regulatorio.

En este sentido, se trata de un catálogo extenso de obra de infraestructura, no solamente del sector energía, sino infraestructura turística, y está sustentado en la inversión del sector privado tanto nacional como extranjero, apuntó José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

“Es la colaboración del Gobierno federal en la autorización, la facilitación, pero los recursos serán de la iniciativa privada, pueden ser nacionales o extranjeros y con eso se busca dinamizar la recuperación económica con un mayor número de empleos y mayor derrama económica desde el momento que se inician las obras, pero después de una manera sostenible con la operación de los proyectos”, expuso.

Por su parte, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), al formar en julio pasado la Alianza Nacional Emergente por el Turismo instaló una mesa de infraestructura turística para identificar los proyectos prioritarios de la mano de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, y diferentes asociaciones que firmaron esa mesa, avalada por Fonatur y la Secretaría de Turismo, explicó Braulio Arzuaga Lozada, presidente del CNET.

Destacan mecanismo

Para otros líderes empresariales, más allá del tipo de proyectos, lo más importante será el mecanismo por el cual se podrán sacar adelante.

“Más que los proyectos en sí, el mecanismo es más importante, es la forma sobre cómo sacar ciertos proyectos que hoy son de muy corto plazo, que son los que se van a mencionar”, dijo Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), la semana pasada, tras salir de una reunión en Palacio Nacional en la que se ultimaron detalles del plan.

Por su parte, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que “hay proyectos de todo tipo, es una buena cantidad y creemos que sí va a ayudar a la reactivación económica”.

El esperado anuncio del paquete de infraestructura que secundaría al primero conocido en noviembre de 2019, no ha sido fácil de definir y se manejó de forma muy confidencial. Si bien hubo colaboración por parte de las diferentes cámaras empresariales para proponer proyectos de infraestructura, una vez entregados no se les dijo cuáles fueron palomeados o no por las autoridades de cada sector.

“Ha habido bastante hermetismo, todavía el sábado por la tarde se hacían ajustes”, según dijo una fuente cercana al proceso de negociación y otra añadió que “hay mucha incertidumbre, ni los negociadores saben a ciencia cierta que va a incluir”.