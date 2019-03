La Reforma Energética instaurada en sexenio pasado sobrevivirá... seguirá ‘en papel’: expertos

La Reforma Energética instaurada en el sexenio pasado sobrevivirá en el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a pesar de haberse pronunciado en contra de ésta e incluso calificarla como un “rotundo fracaso”, decidió no darle marcha atrás, aunque esto la convierta en una ‘reforma de papel’, consideraron expertos.

La cancelación tanto de las subastas eléctricas a largo plazo, como de las rondas petroleras, así como un debilitamiento indirecto a los órganos reguladores en materia energética generaron este escenario, señalaron expertos.

“Es una manera de no hacer efectiva la Reforma Energética y no darle continuidad a lo que se venía haciendo, sin tener que entrar en un proceso de desgaste como el que conlleva una contrarreforma, tal y como lo están haciendo con la Reforma Educativa”, apuntó José Mario de la Garza, presidente del Consejo Directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

Para Arturo Carranza, asesor en energía de la consultoría Mercury, en el papel, la Reforma no ha sufrido, ni sufrirá cambios, pero que no ha sido tomada en cuenta en el actual sexenio.

“Pareciera que la lógica del nuevo gobierno es no utilizar los instrumentos de la Reforma Energética, sin embargo, no será cancelada por un tema de no generar un ambiente de inversión negativo”, explicó Carranza.

Indicó que además de la supresión a procesos de adjudicación de contratos, no están usando las asociaciones o farmouts que contribuirían al fortalecimiento de Pemex.

“El gobierno ya decidió transitar por la ruta que ha trazado para la industria eléctrica y de hidrocarburos impulsando la inversión desde las dos empresas productivas del Estado”, dijo.

Gonzalo Monroy, director general de GMEC, reconoció que a la Reforma se le han hecho ‘pequeños cambios’ que la han ido debilitando.