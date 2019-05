El consejo de Lagarde para reducir la violencia contra la mujer en México

Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo que con mayor generación de empleo en México se puede tener un impacto directo en la disminución de la violencia, sobre todo contra las mujeres.

"La violencia en contra de la mujer... me preocupa la violencia doméstica y el incremento de los feminicidios alrededor del mundo, específicamente en esta parte del mundo", dijo Lagarde.

La directora del FMI señaló que si existen mejores condiciones económicas, por ende, las tasas delictivas comienzan a disminuir, y dio un ejemplo de un caso de éxito en Jamaica.

"Al mejorar la situación económica, al crear más empleos, los números de las tasas delictivas comenzaron a disminuir", dijo al referirse a su experiencia vivida en Jamaica, en donde el organismo internacional ayudó a la estabilidad en el sector bancario y parte de los resultados fue la reducción de las tasas delictivas.

Como organismo multilateral, el FMI ayuda en el diseño de políticas públicas para impulsar la prosperidad entre los 189 países miembros, entre ellos México.

"Está muy lejos de las decisiones de Breton Woods, está muy lejos del trabajo que hacemos de estabilidad, de tasas de cambio, del manejo de deuda, pero sí tiene un impacto cuando funciona", dijo durante su participación en el Womens Forum Americas for the Economy and Society.

Lagarde dijo que la complementaridad del hombre y la mujer eleva la productividad y mientras más mujeres reciben un pago justo, se reduce la desigualdad, en el foro que busca dar voz a las mujeres en su búsqueda de oportunidades.

"Desde que yo he sido la líder de esta institución he tratado de utilizar no solamente el cerebro; la capacidad que todos los economistas tienen, no es abrir la cartera de los países miembros, es utilizar la inteligencia, es necesario ver a la gente detrás de los números", señaló.

La contribución de las mujeres a la economía es importante y por eso el FMI anima a los países a que las incluyan en todas las posiciones y sectores.

Identificar en el presupuesto de los gobiernos una parte dirigida a impulsar a las mujeres es fundamental, al igual que establecer cuotas de género, ayuda a empoderarlas.

También identificó los riesgos del cambio climático como una preocupación para la estabilidad financiera, tal como lo ha señalado el Banco Mundial.