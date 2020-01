La ratificación del T-MEC traerá certidumbre e inversión al país, confía IP

El sector privado coincidió en que la ratificación del T-MEC por el Senado estadounidense, es un paso hacia la certidumbre, probablemente en vigor a partir del segundo semestre de 2020, para la atracción de inversiones con la expectativa de mejorar la competitividad de México, Estados Unidos y Canadá como región.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que “lo que más nos importa es la certidumbre que se atrae para nuestro país, todos los dedicados a la exportación pues van a tener, o vuelven a tener certeza, me parece que el agua volvió a su cauce”.

En entrevista con El Financiero Bloomberg, el líder empresarial expresó que “es una magnífica noticia para México… cuando llegó a la Presidencia de Estados Unidos, Trump lo calificó como el peor tratado en la historia, pero hoy concluye con esa aprobación y será ratificado por el propio Trump en los próximos días, logramos traducir algo que era lo peor a algo que será muy bueno para Norteamérica”.

En este sentido, Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), dijo “es una clara e inequívoca señal de certidumbre para los inversionistas de la región, particularmente los interesados en nuestro país”, y agregó que con el acuerdo en función, la industria mexicana buscará se desarrollen cadenas de valor, de proveeduría desde las pequeñas y medianas empresas mexicanas hacia las empresas tractoras.

La Concamin recordó que la región comercial que representa el 28 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel global y el 16 por ciento del comercio internacional.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consideró que el fortalecimiento en la integración de América del Norte es una labor que debe mantenerse a lo largo de los años a través del apoyo a instituciones, empresas y cadenas de suministro que crean valor de manera conjunta entre las naciones involucradas.

“No es suficiente”: Kalach

El avance en el proceso hacia la entrada en vigor del TMEC, envía mensajes positivos sobre la visión de comercio de México y del proceso de su economía; sin resolver temas de cumplimiento, ni asegurar la llegada de la inversión, advirtió Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Estratégicas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Aplaudimos el momento, creemos que esto le da confianza al proceso económico de nuestro país, a los actores económicos, pero no es suficiente para resolver los temas de cumplimiento”, dijo.

Más allá del mensaje de apertura, de que México sigue siendo piedra angular en el desarrollo de América del Norte y de que es una de las plataformas de comercio exterior más importantes del mundo, el T-MEC no será suficiente para la llegada por sí solas de las inversiones.

“Lo que tenemos que hacer es volvernos un polo de inversión y honestamente hoy no estamos listos para serlo, no veo a México listo y este gobierno ha dado pasos que no necesariamente son de incentivar la inversión, son neutrales o contrarios”, advirtió.

En ese sentido, la American Chamber advirtió que para aprovechar las ventajas competitivas del acuerdo, México debe concretar en paralelo, políticas públicas que incentiven la inversión con seguridad y reglas claras, la formalidad y el crecimiento de más y nuevas empresas.