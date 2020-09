La peor parte del año ya pasó, empresarios pueden estar tranquilos para invertir: Raquel Buenrostro

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, consideró que la peor parte del año por el impacto económico de la pandemia ya pasó, por lo que hizo un llamado a los empresarios para que no se sientan perseguidos, por el contrario, les pidió que se sientan tranquilos e inviertan para generar empleos.

"El peor año ya lo vivimos, la peor parte (de la crisis por la pandemia) ya la pasamos. El próximo año no puede ser peor que este", sostuvo esta tarde durante una reunión con medios de comunicación.

Buenrostro estimó que el 2021 será mejor porque ya se tendrá vacuna para COVID-19, un tratamiento para la enfermedad, la gente estará trabajando y las fronteras ya se encontrarán abiertas, además, reiteró que no hay terrorismo fiscal.

"Entonces el año definitivamente no puede ser peor que este, en esa medida yo creo que hay que tener tranquilidad, y lo que nosotros estamos esperando es demostrarle a los grandes contribuyentes y empresarios que el SAT solo quiere dar certeza jurídica en materia fiscal para que también ellos se sientan tranquilos, no hay persecuciones, que inviertan y generen trabajo. Más grave que este año no puede ser", sostuvo.

La jefa del SAT aprovechó para mandar un mensaje a las empresas que quieran pagar sus impuestos y ponerse al corriente: "les abrimos las puertas y los brazos, a todos ellos directamente pueden hacer cita a mis oficinas, para que saquen una cita y nos sentemos a regularizar sin ningún problema, que no nos manden intermediarios, que las personas que manden acrediten el interés fiscal".

En tanto, Buenrostro dijo que antes de pensar en una reforma fiscal integral para 2021, la prioridad en el SAT es que paguen los que no han pagado, en ese sentido, señaló que lo que resta del año seguirá su plan de regularización de grandes contribuyentes y se fortalecerá el siguiente año.

"Lo que tenemos que dar otra vez es la lucha para buscar a los que no han pagado y paguen, existe un padrón de 12 mil 500 grandes contribuyentes, de los que este año revisamos 650, todavía faltan muchos grandes qué revisar, entonces yo creo que todavía hay margen para seguir creciendo en los programas de fiscalización", afirmó.

Buenrostro apuntó que también se ha hecho un esfuerzo "muy grande" en el tema de facturas en empresas fantasma y detección de operaciones simuladas, ya que en la medida en que se combate la operación y creación de empresas fachada, se obtiene mayor recaudación de ISR e IVA.

La jefa del SAT refirió que otra etapa que se está comenzando a impulsar tiene que ver con el potencial que es el área de comercio exterior y aduanas, ya que fortalecer aduanas ayudará a aumentar la recaudación.

"Nosotros estimamos que si abatimos el contrabando y fortalecemos el tema de seguridad nacional que se trabaja con Marina, Comunicaciones y Transportes y el Instituto Nacional de Migración, podemos tener el próximo año un potencial de recaudación de unos 150 mil millones de pesos más", expuso.

Buenrostro proyectó que con todas las acciones a realizar en fiscalización y mejoras en la recaudación, se podrían lograr alrededor de 2 puntos del PIB el próximo año, que es un nivel similar a lo que se podría lograr con una reforma fiscal, de acuerdo con estimaciones de la OCDE.

Suma 2.262 billones de pesos recaudación a agosto

La funcionaria reportó que, al mes de agosto los ingresos tributarios se ubicaron en 2.262 billones de pesos, lo que representó un decrecimiento de 0.5 por ciento en términos reales respecto de igual periodo del año pasado, en número nominales, la recaudación fue superior en 60 mil millones de pesos.

Al interior de esa recaudación -detalló- los impuestos internos provenientes de ISR e IVA, principalmente, crecieron 6.1 por ciento real entre enero y agosto de este año versus igual periodo del año pasado. En contraste, el comercio exterior cayó 16.6 por ciento real en el periodo de referencia.

"Esto sí es importante observarlo porque el comportamiento de los ingresos fue tal que los contribuciones nacionales o internas compensaron la caída del cierre de fronteras y la disminución del comercio exterior. Ahí tenemos que agradecer a los contribuyentes que se pusieron al corriente y que fueron sensibles a la situación que vive el país y que no se esperaron a agotar todos los procedimientos administrativos", expresó.