La edad de retiro subiría en el futuro: Herrera

De cara al comienzo de la discusión de una reforma al sistema de pensiones en México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) garantizó que no se aumentará la edad de retiro y la tasa de aportación obligatoria si no es consensuada con los trabajadores mexicanos.

Así lo afirmó Arturo Herrera, secretario de Hacienda, quien dijo que en temas de pensiones lo mejor es ir de una manera muy disciplinada, acercándose a lo que ellos (trabajadores) creen que será una solución.

Tras inaugurar la Cuarta Convención Nacional de Afores: “Diálogo por una reforma al sistema de pensiones”, el encargado de las finanzas públicas del país aseguró que el único propósito de los fondos de pensiones es garantizar un retiro digno para los trabajadores.

“Pero no vamos a poder llegar a una solución sobre eso si no la construimos entre todos, eso quiere decir que vamos a tener que trabajar nosotros con los fondos de pensiones, con los propios trabajadores y con los organismos empresariales, y esa va a ser parte de la agenda que vamos a estar discutiendo en el próximo año, año y medio.

“En un sentido estricto, el ahorrar más en algún periodo significa transferir consumo de hoy a consumo después; si los trabajadores no lo consideran adecuado es finalmente su retiro. No vamos a hacer ninguna medida de éstas si no es consensuada con los trabajadores”, afirmó el funcionario.

Para ello, detalló Herrera, se necesita que se contribuya (los trabajadores) más a lo largo del periodo del trabajo y, eso se puede hacer de diversas formas, como hacer que se ahorre más (aumentar la tasa obligatoria de 6.5 por ciento); puede ser que haya mayor ahorro voluntario o que en algún momento se pudiera considerar, por alguna razón, que hubiera un aumento en la edad de retiro.

Sistema anticuado

Abraham Vela, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el sistema de pensiones en México es anticuado y requiere de una reforma con visión integral, considerando las contingencias fiscales.

“Desde mi punto de vista, el sistema es anticuado. Con el paso del tiempo, la carga regulatoria para las Afores se ha convertido en una fuente de ineficiencias y de costos para el sistema”, diagnosticó

Exhortó a pensar en una reforma integral del sistema y no ver las cosas de forma aislada, porque se puede terminar por crear incentivos perversos para los trabajadores y con un costo fiscal elevado.

“Me resulta insoportable la levedad de algunas discusiones sobre las características de reforma al sistema de pensiones mexicano, que solo enfatizan en algunos parámetros y sin adoptar una visión integral y sin considerar las contingencias fiscales que ello pudiera significar”, criticó Vela Dib a algunos participantes de la industria.

Precisó que “se dice fácil, pero no lo es. Las propuestas deben ser responsables; suena muy bien extender la edad de retiro, incrementar el nivel de aportaciones, reducir el nivel de semanas cotizadas, destacar los retos de la informalidad y los bajos salarios de los mexicanos, pero si estas propuestas no se consideran de forma conjunta e integral, se va a terminar por crear incentivos perversos que no resultarán en mejores pensiones y que se traducirán en un desperdicio de recursos fiscales”, aseveró.

Una vez que se apruebe el proyecto de Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro que regresó a la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda, por mandato de dicha ley, comenzará la elaboración de una reforma al sistema de pensiones.

Para hacerla, primero se tendrá que crear un comité de expertos, y a través de éste se va a generar una propuesta y se comenzará a discutir, anunció Carlos Noriega Curtis, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda.