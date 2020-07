La crisis no afectará nivel de capitalización de BanBajío, aseguran

El mundo enfrenta una crisis inédita originada por el COVID-19, el cual en el caso de México se suma al mal desempeño que ha registrado la economía desde el año pasado, pero esta conjunción no afectará el nivel de capitalización de BanBajío, afirmó Edgardo del Rincón, director del banco.

Del Rincón explicó que en la institución comenzaron a crear reservas preventivas de manera constante para los siguientes meses, para que el próximo año que podrían presentarse peticiones de reestructuras derivado de la caída de la economía estén listos para apoyar a sus clientes, con lo cual también buscan que el Índice de Capitalización (ICAP) se mantenga en niveles sanos como hasta ahora.

En entrevista, el directivo que maneja un banco con fuerte presencia en el Bajío, indicó que desde abril iniciaron un proceso de reservas incrementales, por lo cual su índice de cobertura, de eficiencia y de capital tendrán niveles por encima del requerido.

“Lo que vamos a reportar serán menos utilidades, porque estamos reservando por encima de lo que pide la autoridad, pero se tiene una buena calidad de cartera crediticia, que está centrada en cartera comercial, de Pymes y corporativos, que de consumo; siempre hemos sido uno de los bancos con la mejor calidad de activos en cartera comercial”, aseguró.

Para el banquero, las facilidades regulatorias otorgadas por la autoridad para diferir el pago de los créditos de los clientes de la banca han sido positivas, ya que permitió darles un espacio a sus usuarios para poder pagar más adelante.

Sin embargo, reconoció que aumentará la cartera vencida de la banca porque “esta es una crisis inédita, es una crisis en México que se añade a que el desempeño económico ya no venía bien en el país, viene la pandemia y además es una crisis global que nosotros no habíamos vivido nunca y a parte no sabemos cómo va a terminar”.

De acuerdo con los planes de estrés que han trabajado con la autoridad, aseguró que hay la capacidad suficiente para mantener la solvencia del banco.