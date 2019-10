La CRE repartió permisos de energía a privados y dejó en riesgo colapso a la red de la CFE: Bartlett

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, alertó la noche de este jueves a la Cámara de Diputados que en la pasada administración, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) repartió a diestra y siniestra decenas de permisos a empresas privadas, para la cogeneración o autoconsumo de energía, lo que dejó en riesgo de colapso a la red de la CFE.

Explicó que la CRE les autorizó tener excedentes y los utilizan para entrar al mercado en sociedades de cogeneración o de autoconsumo.

Manuel Bartlett Díaz afirmó que “si seguimos y atendemos la proliferación de permisos para energía eólica y solar, que no caben en la red, pondremos en peligro la distribución de energía de todo el país”.

Advirtió que “estamos en grave peligro de que se rompa la estabilidad de la red eléctrica. Es verdaderamente grave porque tenemos permisos por todos lados, las empresas extranjeras podían situarse donde quisieran, hay excesos en determinadas zonas y un total desequilibrio en el país”.

Aseguró que en los próximos días este asunto tiene que aclararse. No vamos a permitir, la red es nuestra, y el Estado mexicano y la Secretaría de Energía que es la responsable de la planeación ahora, no puede permitir que se ponga en riesgo el sistema eléctrico mexicano.

"Quiero dejar en la mente de todos los diputados, que estamos en un grave peligro de que se rompa la estabilidad de la red, de que dejemos con el objetivo que establecieron de abrir la energía a todos los que querían plantarse. ¿Cuál es el objetivo? Pues liquidar a la CFE. Eso no se puede permitir y quiero que el país entero lo entienda, porque no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que generen una situación caótica”.

Indicó que la cantidad de permisos otorgados supera la capacidad de la red de transmisión y por mucho la demanda del país. Hay permisos de energía eólica y solar que no caben en la red y pone en riesgo la distribución de energía de 120 millones de mexicanos.

Dijo que existen empresas que no pagan servicio eléctrico y utilizan “mecanismos fraudulentos que han creado sociedades de autoconsumo y tienen 16 mil socios, en una absoluta simulación y fraude, porque les pagan un dólar o un peso para que se integren y entonces se suben a la red y no pagan”.

Al comparecer ante las Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura, con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno del Jefe del Ejecutivo, sostuvo: esas compañías utilizan privilegios que tenían antes de la reforma energética, y se les ha autorizado vender electricidad a la CFE. “Están las más grandes empresas de México, que no pagan, se montan en ese sistema fraudulento y no pagan la electricidad”, afirmó.

Al responder en la segunda ronda de preguntas de los diputados, Bartlett Díaz dijo que para eso están y se les ha reconocido que tengan excedentes. “Lo cual es ilegal porque si están en el sistema eléctrico y vinieron antes de la reforma, con el compromiso de venderle a la Comisión es otro de los instrumentos para que no generemos y no compremos”.

Además, informó sobre el “huachicol eléctrico” o robo de energía que tiene pérdidas técnicas y no técnicas en la red. En el primer caso, se registran al transitar la electricidad por millones de kilómetros cuando no hay una atención directa para mejorar el funcionamiento.

Sobre las pérdidas no técnicas, explicó que es el robo de electricidad de quienes consumen mucho y no pagan o del crimen organizado. “Últimamente los problemas que hemos tenido han sido por el huachicol donde entra esta delincuencia”.

Se realiza un trabajo directo en el área de distribución, encargada de esta tarea. Tenemos un acuerdo con la Secretaría de Seguridad en el país y se ha utilizado la fuerza o la vigilancia para poner orden y hacer que paguen quienes están en las zonas, sobre todo, en donde hay crimen organizado.

“El Presidente nos ha ordenado llegar a acuerdos para facilitar el pago, pero tenemos que hacer transparente todas esas empresas que no pagan electricidad, que en un país empobrecido utilizan estos fraudes, sociedades de autoconsumo para treparse a la red de empresas enormes, que tiene miles de agencias en el país y les llevan electricidad sin pagar un centavo”, apuntó.

El titular de la CFE dijo que la pobreza que ha asolado a México se palpa en las tarifas, sobre todo en zonas pobres e indígenas; por ello, se buscan convenios con esas comunidades. Aunque, hay zonas que no pagan el servicio, tenemos que diferenciar a la población con carencia, que es donde hay que ayudar.

Añadió que no se está en contra de energías limpias, pero hay empresas que no pagan el respaldo ni la transmisión del servicio. “Son empresas internacionales que ganan en exceso y medran en contra de la CFE”. Además, las energías limpias no son la solución. En Europa hay problemas relacionados a energías limpias y no son la solución en ningún caso.

“Nosotros sí queremos electricidad limpia y por eso estamos con un programa muy amplio, junto con Conagua, para desarrollar todas las presas que podamos, con inversiones con privados, que tienen interés para generar más hidráulica, que es energía limpia”, apuntó.

Detalló que las tarifas para las cámaras empresariales las fija la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y eso ha generado grandes problemas debido a que en años pasados esta comisión bajó los precios y de un momento a otro.

“Nosotros tenemos que estar pendientes de las tarifas, también nos afectan las decisiones sobre cobros. No estamos de acuerdo con las tarifas en transmisión, perdemos recursos y financiamos a los privados”, señaló.

Mencionó que el Ejecutivo se ha comprometido a que las tarifas eléctricas no suban arriba de la inflación y se ha cumplido. Este año las tarifas industriales y comerciales han bajado 3.3 por ciento, en términos reales. Estamos realizando estudios en cuanto a la capacidad de distribución para que logremos el alza a la tarifa de la trasmisión sin repercutir el precio de la generación, asentó el funcionario.