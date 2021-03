Jueces votaron contra acuerdo para garantizar estabilidad de red eléctrica: Bartlett

El titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, afirmó este viernes que recientemente los jueces votaron contra la garantía de la estabilidad en la red eléctrica.

Comentó que, anteriormente, con la reforma eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) entregó permisos sin ninguna planeación y sin considerar una posible futura sobreoferta, lo cual puso en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico.

Esto genera intermitencia, la cual pone en "grave riesgo" la estabilidad de la red. Esto es un tema visto y analizado a nivel mundial, apuntó Bartlett.

"Aquí los jueces no se han dado cuenta que la red tiene que mantener un equilibrio y una confiabilidad, porque si se meten (a la red) esta intermitencia y todos estos permisos que han dado de manera irresponsable, ponen en peligro a todos los mexicanos, porque la red es la que nos lleva la electricidad a domicilios, a empresas, a todo el país. No importa, los jueces no se han dado cuenta de eso, recientemente votaron en contra de un acuerdo para garantizar la estabilidad de la red", aseguró.

El riesgo de la intermitencia es algo de lo que los jueces no se han dado cuenta, y "les dieron valor" para votar contra el acuerdo que buscaba exclusivamente la confiabilidad en la red, pues consideraron más valiosos los permisos previamente entregados a particulares, continuó.

El miércoles, un tribunal federal desechó las quejas que interpuso la Presidencia de la República, mediante la Secretaría de Energía, contra suspensiones provisionales que el juez Juan Pablo Gómez Fierro conceció el 11 de marzo y que frenó la recién promulgada reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mismo día por la tarde, la Secretaría de Energía anunció en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la suspensión de esta reforma.

