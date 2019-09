Javier Lozano, extitular del Trabajo, reprueba desempeño de la secretaria Luisa María Alcalde

Javier Lozano Alarcón, extitular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), criticó este miércoles el desempeño de la actual secretaria Luisa María Alcalde.

Dijo que si tuviera poner una calificación, esta sería reprobatoria. Esto debido a que durante los primeros meses del 2019 hubo "paros locos" en Matamoros, Tamaulipas, en los que no hubo presencia de las autoridades.

Lozano estuvo al frente de la dependencia de 2006 a 2011, durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

Además, señaló que la política laboral actual tiene una inclinación sindical con preferencia a ciertas centrales obreras. Aseguró que la agenda laboral es dictada por el padre de la titular del Trabajo y por Napoleón Gómez Urrutia.

"Una huelga bien habida se vale, pero no se valen los paros locos así nada más, eso es ilegal. La secretaría no hizo nada, y no hacen nada porque tienen un brutal conflicto de interés porque el papá de la secretaria (Arturo Alcalde) es abogado de varios sindicatos de la UNT y porque es él quien realmente está dictando la política laboral junto con Napoleón Gómez Urrutia desde el Senado, lo cual es una una tragedia para México", sostuvo.

El también exsenador del Partido Acción Nacional (PAN) consideró que, desde su experiencia, el titular de esta secretaría tiene que fungir como punto de equilibrio entre los factores de la producción, es decir, debe ser el balance entre capital y trabajo, entre patrones y trabajadores para que haya diálogo social, fuentes de trabajo, para que haya paz laboral, para evitar huelgas y que haya productividad y programas generadores.

Sin embargo, consideró que la actual cabeza de la Secretaría del Trabajo no actúa como un punto de equilibrio, lo que se demostró con la huelga de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que fue la más larga en la historia de la dependencia.

Sobre esto, señaló que la dependencia no actuó bajo el pretexto de la no violación a la autonomía universitaria.

"Son pretextos para no intervenir y no participar. Aquí, lejos de estar siendo un punto de equilibrio entre capital y el trabajo, está siendo un punto de inclinación hacia lo sindical. Así como el PRI tiene sus centrales obreras favoritas y de régimen, así Morena tendrá las suyas y estarán auspiciadas desde la secretaría", previó.

Lozano Alarcón presentó este miércoles el Centro de Estudios para el Empleo Formal (Ceef), el cual también estará integrado por Laura Obregón y Armando Leñero, expresidentes de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), y por Pedro Borda, ex director general de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh).

En tanto, Armando Leñero, integrante del Ceef, cuestionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretenda incluir a los beneficiarios de programas como 'Jóvenes Construyendo el Futuro' o 'Sembrando Vida' como empleos formales registrados en el Seguro Social.

"La única medición reconocida y seria para el empleo formal en México es mediante los trabajadores registrados en el Seguro Social, por lo que los programas sociales de reciente creación no pueden ser considerados como fuente de empleo formal", afirmó.

Al hacer una presentación sobre el panorama del empleo en México, comentó que el país ocupa uno de los sitios más preocupantes del mundo en trabajo informal al alcanzar a 56.30 por ciento de la población ocupada.

"Algunas de las causas de la informalidad son los altos costos del empleo formal y que también puede ser fomentada a través de los recientes programas sociales", mencionó.

Por otro lado, Laura Obregón aseguró que el Ceef no tiene fines lucrativos ni de alguna afiliación partidaria, más bien, su objetivo es impulsar el trabajo formal, digno y decente como tema prioritario en la agenda nacional, y acercarse a los trabajadores para que conozcan sus derechos laborales.