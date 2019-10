'En el fondo', IP y Hacienda ya están de acuerdo en tema de 'factureras': Herrera

LEÓN, Guanajuato.- Entre el sector privado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya alcanzaron, "en el fondo", un acuerdo sobre el tema de las empresas que expiden facturas falsas, aseguró este viernes Arturo Herrera, titular de la dependencia federal.

Sobre la petición de los empresarios de 'refinar' la redacción, el funcionario comentó que la posición del procurador fiscal es que esta ya deja claro contra qué tipo de compañías se procedería.

“Yo creo que estamos ya completamente de acuerdo en el fondo. La posición del procurador fiscal es que la redacción deja claro que únicamente afecta a aquellas empresas que no tienen ninguna actividad empresarial adicional, es decir, una empresa que no tiene ingresos, que no tiene relaciones económicas. El sector empresarial lo que quisiera es que refináramos un poquito”, dijo.

Herrera agregó que se analiza una petición del sector privado de incluir la palabra 'dolo' en la redacción de la modificación al Código Fiscal de la Federación para elevar la defraudación fiscal al delito de delincuencia organizada.

“Claramente alguien que está presentando facturas de empresas falsas, que está solicitando devoluciones, que está presentando gastos que no hizo, claramente hay un dolo. En esas estamos, viendo si es necesario o no, pero yo creo que en el fondo estamos completamente de acuerdo”, señaló tras su ponencia en la Reunión Anual de Industriales, convocada por la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).

La definición de dicho asunto deberá quedar resulta en los próximos días para que, una vez que se logre un acuerdo entre el sector empresarial y Hacienda, se envíe la propuesta a los legisladores.

“Esto deberá definirse en estos días, pero recordemos que no nada más depende de nosotros, eso ya está en la Cámara de Diputados", apuntó.