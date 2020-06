IP podría incumplir con almacenaje de petrolíferos

A partir del 1 de julio, las compañías privadas que participan en el mercado de comercialización e importación de petrolíferos deberán comprobar que cuentan con al menos cinco días de inventario.

Sin embargo, la ausencia de desarrollo de proyectos de almacenamiento, y una alta participación de Pemex en el mercado, dificultará a privados cumplir con la nueva norma.

“Al 1 de julio no habrá terminales para que todo los participantes puedan cumplir, quizá en los próximos años sí, pero no por ahora... No sé si (Pemex) sea el único que pueda cumplir, pero va a tener una posición dominante en cuanto al almacenamiento, y le están creando un nuevo mercado a Pemex”, señaló Daniela Flores, titular del área de midstream y downstream de la consultora Talanza Energy.

Los privados se enfrentarán a un mercado de almacenamiento sin consolidarse, debido a la falta de permisos para la construcción de terminales y el abandono de proyectos por la incertidumbre causada por los cambios regulatorios en el sector, señalaron especialistas.

“Algunos de los participantes en la industria no han podido construir nuevas instalaciones de almacenamiento debido a retrasos injustificados en la concesión de los permisos requeridos”, acusó hace unos días el instituto estadounidense del petróleo (API, por sus siglas en inglés) en una misiva enviada al gabinete económico de Donald Trump.

El requisito de los cinco días es parte de los lineamientos de almacenamiento mínimo de petrolíferos que fueron modificados por Sener en noviembre del año pasado, para darles una prórroga de seis meses.

“A pesar de ese plazo extra, no ha habido avance en la construcción de nuevas terminales, todos estamos detenidos, primero por la regulación, y segundo, por un tema de incertidumbre”, dijo Novani Clemente, directora adjunta de la consultora Pikapital Desarrollo.

Pemex, que posee cerca del 90 por ciento de la capacidad de almacenamiento en el país, ha puesto en marcha una metodología basada en la venta de tickets para rentar sus espacios, sin embargo, no es clara y deja al sector en incertidumbre.

“No hay información ni por parte de Pemex, ni por parte de la CRE; independientemente de que las reglas no están claras, no sabemos cuánta capacidad disponible tiene Pemex, y si no sabes cuánto hay, no sabes cuántos tickets o derechos sobre almacenamiento puedes comprar”, señaló Clemente.