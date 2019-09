IP pide disculpa pública a Pedro Salmerón por expresiones sobre asesinos de Eugenio Garza Sada

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió una disculpa pública a Pedro Salmerón, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), por sus declaraciones en las que calificó como “valientes jóvenes” a los asesinos del empresario Eugenio Garza Sada.

"Exigimos también una disculpa pública y una rectificación por parte de este funcionario”, señaló el organismo en un comunicado.

Al conmemorarse 46 años del asesinato del empresario Eugenio Garza Sada, el director del instituto hizo una publicación en la página de Facebook de la dependencia (que fue borrada), en la que calificó a los asesinos del regiomontano como "valientes jóvenes de la Liga Comunista 23 de Septiembre”

El INEHRM explicó, en su cuenta de Twitter, que Garza Sada murió cuando intentó resistirse a un secuestro por parte del comando, en el que también murieron su chofer, Bernardo Chapa, y dos guerrilleros.

“La sociedad se encuentra hoy muy lastimada; estas expresiones sólo profundizan las heridas. Por ello, no debemos dejar pasar un episodio como este, que no solo merma la imagen pública de un Gobierno comprometido con la pacificación del país, sino que abona al clima de violencia social que hoy vivimos”, expuso el organismo.

El CCE señaló la coincidencia que tiene el sector privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador para impulsar un proceso de pacificación y reconciliación nacional.

“No es valiente quien busca privar a una persona de su libertad. No es valiente quien planea un secuestro para financiar armamento ilegal para actividades ilícitas. No es valiente quien asesina a un hombre de bien. No es valiente quien se escuda en la violencia como vía de cambio”, apuntó el comunicado del organismo.