IP insiste a AMLO en mesa de diálogo para reactivar a la economía mexicana

Una vez más, el sector privado hace un llamado al diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para convocar a empresarios, académicos, políticos y organizaciones sociales a encontrar consensos y retomar el rumbo del país que se pretende tener en el futuro inmediato, dijo Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).

“Hoy una vez más estamos dispuestos a acudir a la mesa de diálogo para contribuir en la construcción de un consenso de acuerdos para recuperar a nuestro país y proyectarlo hacia el futuro de lo que creemos. Hemos dicho sí a un estado de bienestar, pero acompañado de un estado promotor de industria, no hay otra forma de avanzar hacia un país exitoso”, señaló el líder industrial.

Esos acuerdos para una nueva convivencia nacional deben de ser claros, dijo en su participación en el Octavo Informe Covid Industrial; no solamente se requiere proteger los derechos humanos sino también de estado que promueva el bienestar a través del desarrollo industrial de la mano con el desarrollo social.

“Nadie defiende lo indefendible, que si el desarrollo lo habíamos logrado y no fue incluyente; que si los impuestos pagados no son suficientes para que el aparato del Estado pueda cumplir con sus funciones constitucionales; y que si la corrupción corroía la vida pública y económica; de acuerdo. Habría que habernos sentado en la mesa y construir nuevos consensos que nos lleven a superar esas fallas, todas graves, pero eso desgraciadamente no sucedió a pesar de reiterados llamados de nuestra parte”, expuso.

A más de dos meses del cierre de operaciones de la actividad productiva para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus, dijo que en esta reapertura gradual en los sectores esenciales, se han extremado precauciones para no arriesgarse a nuevo brotes. Sin embargo, alertó que un alto porcentaje de empresas se declararán en quiebra sin poder retomar actividades.

“Sabíamos que el cero apoyo era letal y se traduciría en alta mortalidad de empresas y pérdida de empleos. Hoy es muy alto el porcentaje de dueños de empresas que han tenido que declararse en quiebra y más aún los que hoy ven como único futuro suspender en definitiva las operaciones de sus empresas”, advirtió al señalar que eso significa desempleo, mayor concentración de la actividad económica, precarización del bienestar y disminución de ingresos públicos.

“Significa en suma, una importante regresión del desarrollo que habíamos logrado en México”, dijo.

Recuperar la imagen de competitividad de México

Para recuperar la competitividad de México como destino de inversión de las empresas globales habrá de replantearse la estrategia del país con la participación de todos los actores de la vida política, económica y social, dijo Frederic García, expresidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG).

“Tenemos que convocar a un gran diálogo del sector privado, sector académico y sector político para encarar estos temas de forma muy fría y ver si esto nos permite cambiar un poco las tendencias actuales, para volver a mantener la imagen de competitividad de México”, dijo.

Borrar la enorme desigualdad, mejorar la salud y fomentar innovación tecnológica y el desarrollo sostenible, representan el gran desafío de México y precisamente “estos son los temas que están en el corazón de las empresas globales para tomar las decisiones de invertir en un país”.

Planteó la pregunta sobre si México, en la era post COVID-19 sigue cubriendo todos estos requisitos y respondió que por eso debe haber un diálogo para retomar el camino a la competitividad, para ofrecer de nuevo oportunidad de trabajo a estos 12 millones de personas que han perdido su empleo el mes pasado.