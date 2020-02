IP debatirá en parlamento abierto del Senado sanciones para el outsourcing ilegal este miércoles

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) participará este miércoles en el parlamento abierto del Senado para discutir el dictamen que plantea modificar el régimen de subcontratación (outsourcing).

Para dicho debate, el planteamiento del sector privado será que hay empresas que sí cumplen cabalmente con sus obligaciones patronales y que se está “satanizando” este mecanismo, lo que va en contra de la competitividad del país y de la inversión.

“Llevaremos nuestras ideas con las propuestas que consideramos son lo prudente y hacemos un llamado a que no hagamos cambios en las legislaciones cuando no hayamos aplicado las leyes que tenemos”, dijo el lunes Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en entrevista con El Financiero Bloomberg TV.

En diciembre pasado, el CCE puntualizó que no era necesario reformar la ley cuando el problema se podía arreglar haciéndola cumplir y calificó como “devastadores” los daños que causará la reforma en los términos en los que está planteada.

Lo anterior porque establece varios candados que prácticamente harán desaparecer la práctica de la subcontratación.

En referencia a este tema, el líder empresarial detalló el martes en conferencia de prensa por la presentación del decálogo para generar dimensión social de las empresas, que “no deberíamos de tener iniciativas de normativas nuevas cuando las actuales no han sido capaces de cumplirse. No es que no las cumpla el empresario, es que la autoridad está para hacerlas cumplir".

Y señaló que se debe tomar en cuenta que el outsourcing es un modelo utilizado no sólo para las grandes empresas y trasnacionales, sino también es un mecanismo útil para las Pymes que no pueden tener en nómina a todos los servicios que necesitan y proceden a la subcontratación de una manera legal.

Mientras que José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), apuntó que "hay que entender los mecanismos legales y regularlos, así como los mecanismos ilegales, que aún con todas las provisiones se pueden seguir dando”.

También expuso que la iniciativa privada no quiere que el outsourcing desaparezca sino que se regule, que se pongan las reglas y condiciones básicas para evitar que se vuelva una forma de evadir el pago de impuestos y las prestaciones a los trabajadores.

Por otro lado, Gustavo De Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo, en un video publicado en redes sociales, que hacían un llamado a los senadores para que, escuchando todas las voces, mantengan un régimen laboral que permita garantizar que haya concurrencia entre derechos de trabajadores con una gran cantidad de oportunidades.

"Sí es posible un sistema laboral competitivo y moderno para México”, declaró De Hoyos.

Sin embargo, reconoció que hay personas que claramente utilizan a la subcontratación como una simulación para eludir el pago de impuestos y prestaciones laborales, lo que sí debe ser perseguido.

“Pero para ello no se requiere una reforma a la ley. Lo que tenemos que garantizar es que México siga brindando suficientes oportunidades de empleo y que estas oportunidades se den siempre al amparo de la ley y no satanizar una figura que hoy por hoy es una realidad en el mundo entero”, finalizó.

En el parlamento abierto sobre outsourcing qué se llevará a cabo este miércoles se debatirá si empleadores que hayan llevado a cabo actos de simulación, así como tendientes a evitar el pago de las contribuciones debidas, bajo el régimen de subcontratación por afectar al fisco y al erario público, serán susceptibles de ser sancionadas fiscal y penalmente.