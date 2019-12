IP de Estados Unidos 'hace campaña' a favor de la aprobación del T-MEC

Casi 700 asociaciones empresariales y agrícolas, y las cámaras de comercio estatales y locales de Estados Unidos instaron este martes al Congreso a que apruebe el acuerdo comercial que renovará el TLCAN, a través de una Carta de Coalición sobre el USMCA (nombre en inglés del T-MEC) publicada por la U.S. Chamber of Commerce, en la que destacan su relevancia para la economía nacional como la dependencia de más de 12 millones de empleos.

“A los miembros del Congreso de Estados Unidos: en nombre de las organizaciones empresariales y agrícolas y las cámaras de comercio de todo Estados Unidos que suscribimos, le escribimos para instarlo a apoyar el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá”, inicia la misiva enviada a los congresistas y difundida en redes sociales, donde escriben "Tell Congress: Vote YES on USMCA. #USMCAnow" .

Los fabricantes estadounidenses exportan más productos manufacturados hechos en Estados Unidos a México y Canadá que a los siguientes 11 mercados de exportación más grandes combinados, y los dos países representan casi un tercio de las exportaciones agrícolas estadounidenses. También son los dos principales destinos de exportación para las pequeñas y medianas empresas de EU, de las cuales 120 mil venden sus productos y servicios a Canadá y México.

“La aprobación de USMCA garantizará que los fabricantes, agricultores y proveedores de servicios de Estados Unidos puedan continuar accediendo a mercados canadienses y mexicanos. El nuevo pacto garantiza que prácticamente todas las exportaciones de Estados Unidos ingresarán a estos mercados libres de aranceles”, expone el documento.

De igual forma, destaca la modernización de las reglas comerciales como en comercio digital y la creación de un campo de juego nivelado.

“USMCA ayudará a las empresas estadounidenses y a los trabajadores que emplean a competir en nuestros dos principales mercados de exportación. El argumento para la aprobación del acuerdo es sólido. Instamos al Congreso a aprobar la USMCA lo antes posible”, puntualiza la carta con una extensión de 16 paginas al incluir los nombres de las asociaciones y cámaras firmantes.