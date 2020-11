Inversión y gasto, los temas centrales para la economía mexicana en 2021: Quintana

La inversión es un factor clave para ‘mover’ a la economía, aunque para Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial de El Financiero, este ha sido el problema central para México en los últimos años.

“Se sabe desde hace décadas que la inversión es el factor dinámico de la actividad productiva, el consumo se mueve poco, lo que mueve a las economías es la inversión”, dijo en el EF MEET POINT Conferencia magistral: Perspectivas económicas y políticas de México en 2021.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inversión a tasa anual acumuló 18 meses en terreno negativo, incluso, durante los últimos siete meses, las caídas de este indicador han sido de doble dígito.

“Los niveles actuales siguen estando entre 20 y 30 por ciento por debajo de los niveles previos a la pandemia, y (con una contracción de) más de 30 por ciento si nos comparamos con los niveles que llegamos a tener en 2018”, explicó Quintana.

El director editorial de El Financiero señaló que hoy en día, se ve un panorama complicado para la inversión productiva en maquinaria, equipo y construcción, y que los niveles de inversión podrían moverse según los resultados electorales del próximo año.

“Hoy vemos desconfianza, hoy vemos dudas respecto a la perspectiva de la economía, por lo menos, para los siguientes tres o cuatro años y eso se está reflejando en los bajos niveles de inversión”, dijo.

Consideró que quizá hasta 2024 o, incluso, más allá, se puedan volver a ver los niveles de inversión previos a la pandemia.

Otro tema clave para la economía mexicana será el gasto público, aunque no se prevé un panorama alentador.

“La economía no va a moverse en función del crecimiento del gasto público, no va a ser el motor de la actividad económica porque prácticamente, no va a crecer, por lo tanto las inversiones privadas van a ser determinantes”, dijo.

Añadió que el esquema fiscal para el 2021 será austero, con un déficit público equivalente al 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

