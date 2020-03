Inversión privada en energía podría amortiguar deterioro de las expectativas de crecimiento: Canacintra

Si el gobierno da muestras “contundentes” de que acepta las inversiones privadas en el sector de energía e infraestructura, podrían amortiguarse las expectativas de crecimiento para que el 2020 no sea un mal año, dijo Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), y advirtió que no avalarán simulaciones de apertura en el tema energético.

“Es una posición de Canacintra que vamos hacer valer. Mientras no haya una acción decidida para retomar las rondas de licitación, de exploración y producción de hidrocarburos, mientras no haya una acción decidida o al menos una explicación de qué va a sustituir las subastas eléctricas de largo plazo para cumplir compromisos con el Acuerdo de París, nosotros no vamos a estar presentes validando una simulación o un paliativo en el tema de energía”, dijo.

Ante los recortes en las expectativas de crecimiento de la economía este año, el líder industrial invitó al Ejecutivo federal, “a que cambien su predisposición hacia la inversión privada”, que podría ayudar a ser un amortiguador.

Aunque reconoció que a nivel internacional el panorama es complejo y ya venía deteriorado por las tensiones comerciales, el brote del coronavirus le añade incertidumbre, pero a nivel doméstico, en México también venían impactando algunas políticas públicas de la administración federal actual “que no han incentivado la inversión nacional y el dinamismo económico”, comentó entrevistado en el marco de su reelección y toma de protesta para un segundo periodo al frente del organismo.

No a costa del dinero público, el fortalecimiento de Pemex y CFE

"La apertura del sector energético al capital privado es fundamental para el desarrollo de México y es uno de los cuatro ejes de acción del organismo, y si bien apoyan la necesidad de fortalecer a las empresas del estado, no debe ser a costa del dinero público", advirtió el líder industrial que inicia su segundo periodo como presidente de la Canacintra.

“Los datos de la pérdida de Pemex son escandalosos, hablan de una política totalmente fallida que debe de corregirse el rumbo. Sí estamos porque se puedan fortalecer CFE y Pemex, pero no a costa de los dineros públicos de los mexicanos que con tanto esfuerzo los generamos para dárselos al fisco”, advirtió.

Así, exigir la transparencia a los gobiernos es otro de los ejes del organismo con énfasis en el manejo de las compras y adquisiciones públicas.

“Es una vergüenza que se esté gastando el dinero en más de un 78 por ciento de adjudicaciones directas o invitaciones restringidas, con una violación fragante a la ley de obra pública y la ley de adquisiciones que mandata que únicamente pueden adjudicarse hasta el 30 por ciento de los presupuestos autorizados con estas figuras”, señaló.

Canacintra se fijó la meta de ampliar este año a 12 sus nodos de innovación desde los cuatro que tiene en Saltillo, Zacatecas, León y Ciudad de México, y para 2021 llegar a 20. “Esto nos daría muchas ventajas para cambiar el enfoque de la economía, sobre todo de las Pymes”, dijo Castellanos.

Estos cuatro ejes estratégicos tienen un eje transversal que es la dimensión social, ya que al tener el 95 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas como afiliados, siembre están a la búsqueda de apoyarlas y generar empleos.