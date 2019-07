Inversión en México acumula un trimestre en contracción durante abril

La Inversión Fija Bruta (IFB) registró una contracción de 2.4 por ciento a tasa anual durante abril, lo que representó su tercer mes consecutivo a la baja, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Marco Oviedo, jefe de investigación Económica para América Latina de Barclays, puntualizó en entrevista que la inversión ha "quedado a deber" durante el actual arranque sexenal.

“Entre los aspectos oscuros del actual gobierno nos encontramos que no hay inversión pública, la inversión privada se ha caído, no hay proyecto público relevante, ya que la refinería parece ser técnicamente imposible, el Tren Maya no es un proyecto claro y el aeropuerto de Santa Lucía tiene problemas legales”, dijo.

Oviedo agregó que los proyectos emblemáticos de la 4T están muy bien como ideas, pero lamentablemente, no se pueden sostener con estudios técnicos serios, “ha soltado números al vapor y la probabilidad de que fracasen es muy alta”, destacó.

El gasto en maquinaria y equipo acumuló un semestre en terreno negativo durante abril, al registrar una contracción de 3.3 por ciento a tasa anual.

De manera particular, la inversión externa cayó 15.9 por ciento (tercer mes consecutivo en contracción), mientras que la de origen nacional logró salir de un bache de 10 meses de caídas, al presentar un avance de 5.1 por ciento en comparación del mismo mes del año anterior.

Por otra parte, la construcción hiló un trimestre de números rojos, debido a que la contracción de 1.3 por ciento anual presentada en abril se unió a las caídas de 0.9 y 4.6 por ciento que acontecieron durante febrero y marzo pasados, respectivamente.

El principal lastre de la construcción ha sido el componente no residencial (obras petroleras y telecomunicaciones), ya que la caída de 2.7 por ciento anual de abril representó su séptimo mes consecutivo a la baja.

A su vez, las construcciones residenciales mostraron un ligero repunte de 0.4 por ciento, luego del retroceso de 3.9 por ciento anual registrado durante el mes previo.

En la variación mensual, la inversión avanzó 2.5 por ciento, derivado de incrementos observados en la construcción (3 por ciento) y en maquinaria y equipo (1.3).