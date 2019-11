Inversión en infraestructura, el nuevo detonador del crecimiento económico: Carlos Slim

El empresario Carlos Slim señaló este miércoles que para detonar el crecimiento económico de México se requiere impulsar la inversión privada en infraestructura en diversos sectores del país, toda vez que este año no habrá crecimiento.

“Ahora la inversión no es consecuencia del crecimiento económico. Ahora somos el detonador del crecimiento, somos el motivo. Debemos arrancarnos con proyectos cuanto antes”, dijo el empresario durante un evento organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México.

“Este año estamos viendo si se crece 0.7 por ciento, y luego que no, que 0.6 por ciento. 'Nombre', este año, lo he dicho, no contaba por que no vamos a crecer, porque no hubo consumo privado, no hubo inversión privada, entonces no hay consumo, no hay crecimiento. El detonante es la inversión”, agregó.

El empresario señaló que se debe crecer en toda la infraestructura, desde la construcción para el sector de telecomunicaciones hasta la restauración de caminos rurales y revitalización de zonas urbanas degradadas.

“¿En qué infraestructura vamos a crecer? Desde caminos rurales hasta la gran inversión en el sureste, cuyo objetivo es acelerar el desarrollo de la región que generará crecimiento en el país. Es incorporar al sureste a la modernidad a través de infraestructura”, dijo.

“Todo esto es infraestructura, es un detonador. Hay compromiso de los empresarios, del Gobierno, (el banco) Santander ya se apuntó. Los recursos están, hay que empezar lo antes posible”, agregó.

Slim indicó que en México existe un campo enorme para invertir en infraestructura y que los ingenieros civiles de México están preparados.

"Hay dos razones para invertir para el empresario; demanda de productos y competencia, por lo que hay un campo enorme para invertir en infraestructura y el gremio ingenieril y las diferentes ramas de la construcción están preparados para atender esta inversión", señaló Slim.

"Veo a la ingeniería civil mexicana muy bien, se que conviene tener muy buenos ingenieros para hacer ingeniería, que podamos tener ingeniería nacional de mayor nivel y enriquecernos. Hay que confiar en esta ingeniera mexicana", añadió.

Tomada de Twitter/@CICMoficial

Revivir a la CDMX

Carlos Slim señaló que, como se ha realizado en zonas como la Condesa, la Roma y el Centro, existen áreas urbanas en la Ciudad de México que están degradadas y que requieren de inversión privada para incrementar el nivel socieconómico y el valor de los inmuebles.

"Otro factor factor de inversión es la reconversión urbana. Nuestra Ciudad de México se construyó porque vino el cambio del mundo rural a la sociedad industrial y el mundo urbano. La Ciudad de México aún tiene zonas muy degradadas, y sin duda eso lo vi cuando revitalizamos el Centro, fue darle vida, levantar el nivel socieconómico y que ahí la gente pueda hacer toda su vida, trabajar, vivir, divertirse, todo, hacerlo caminando. Hay muchos jóvenes hoy viviendo ahí”, indicó.

Consideró que hay casos como la Colonia Doctores, en donde hay centros hospitalarios importantes como el Hospital General, que se pueden levantar “con facilidad” con dinero privado.

“Se puede hacer con dinero privado y el fisco recibe recursos con las licencias, prediales, los servicios públicos por los que cobra. Se pueden revitalizar así zonas como Vallejo, Azcapotzalco, hay varias zonas degradadas. Donde funcionó bien fue en Condesa y Roma, lo que se encareció tanto que habrá que buscar como conectarla, por ejemplo, con la Doctores, para evitar problemas de movilidad”, señaló