Iniciativa contra uso de fracking 'topará con pared' en comisiones: Guadiana

La iniciativa presentada recientemente por el senador Martí Batres, que busca prohibir el uso de la fractura hidraúlica (fracking) a Pemex y a compañías privadas, podría no ser aprobada en comisiones, estimó el senador Armando Guadiana, presidente de la Comisión de Energía del Senado.

“Vamos a tener que someterla a consideración, pero en la Comisión de Energía no creo que pase”, indicó en entrevista. La iniciativa debe ser aprobada en comisiones y después sometida a discusión en el Pleno para su aprobación.

El senador por Coahuila aseguró que la iniciativa no sería aprobada porque no existen los suficientes argumentos para demostrar que esta técnica sea contraproducente: “Ya ha avanzado tanto la tecnología de fracturación hidráulica (...), la tecnología ha avanzado mucho que puede permitir el uso del fracking. Ponerlo como ley sí estaría mal porque nos estamos atando permanentemente a no hacerlo. Creo que con el avance tecnológico hay que analizar las nuevas técnicas (...), pero no prohibirlo tajantemente”.

La iniciativa fue presentada en julio pasado por el senador Martí Batres y la legisladora Antares Vázquez, ambos del grupo parlamentario de Morena, partido al que también pertenece Guadiana.

“No es el origen, sino el concepto”, contestó el senador al ser cuestionado respecto a que esta iniciativa fue propuesta por alguien de su mismo partido.

Hasta ahora, el marco legal autoriza a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) seguir avalando planes que utilicen fracking a Pemex y a terceros.

De septiembre de 2018 a julio pasado, se han presentado seis iniciativas tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores que buscan la prohibición de esta técnica, pero ninguna ha llegado al Pleno.