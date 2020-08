Informe 'Doing Business', del Banco Mundial, es suspendido hasta nuevo aviso por irregularidades

Una de las publicaciones más emblemáticas del Grupo del Banco Mundial, el reporte Doing Business, quedará suspendida hasta nuevo aviso mientras se lleva a cabo una auditoría debido a posibles irregularidades con datos de reportes de 2018 y 2020 que afectó a ciertos países, avisó el organismo.

“Se ha informado sobre diversas irregularidades en relación con cambios en los datos de los informes Doing Business de 2018 y 2020, publicados en octubre de 2017 y 2019. Las modificaciones en los datos no correspondían con la metodología de Doing Business”, explicó en un comunicado.

Desde 2003 se publica el reporte regularmente en octubre, como una medición anual sobre las principales restricciones regulatorias que afectan a las pequeñas y medianas empresas para realizar sus actividades.

Sus indicadores y metodología no están diseñadas en función de ningún país en particular, sino que tienen el objetivo de ayudar a mejorar el clima general para los negocios.

Al destacar la integridad e imparcialidad de sus datos y análisis, el Banco Mundial tiene bajo una revisión y evaluación sistémica, las modificaciones producidas con posterioridad al proceso de revisión institucional de los datos en los últimos cinco informes y ha solicitado al área de Auditoría Interna del grupo, audite los procesos de recopilación y revisión de datos de Doing Business, así como los controles empleados para salvaguardar la integridad de los mismos.

Ya el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial ha sido informado, así como las autoridades de los países más afectados por las irregularidades en los datos.

“La publicación del informe Doing Business quedará suspendida mientras llevamos adelante esta evaluación”, avisó el organismo.

México ocupó el lugar 60 dentro del ranking de 190 países evaluados en la edición 2020 del reporte Doing Business, por su facilidad para hacer negocios con una puntuación de 72.4 puntos, mostrando la mayor debilidad en los pilares de Pago de impuestos, (lugar 120), Inicio de un Negocio (107), acceso a electricidad (106) y registro de propiedad (105).