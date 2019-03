Infonavit descongelará viviendas para dar un 'respiro' a desarrolladoras: Canadevi

MÉRIDA, Yucatán.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tendrá en abril un nuevo programa con incremento en el monto de financiamiento para que desarrolladoras coloquen cerca de 25 mil viviendas que actualmente están congeladas en todo México, dijo este lunes Carlos Medina Rodríguez, presidente nacional de la Cámara Nacional de Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).

Resaltó que a nivel nacional los desarrolladores de vivienda esperan este programa debido a las pérdidas millonarias que se han registrado con la desaparición del subsidio social por parte de la Federación.

Y dijo que la información que se tiene es que el Infonavit anunciará de manera oficial un nuevo programa para personas cuyos ingresos son de entre siete y ocho mil pesos mensuales.

“Lo que no tenemos es el punto fino de este esquema, no sabemos si será mediante un incremento en el tope del financiamiento al trabajador, que percibe ese tipo de ingreso para que pueda adquirir una vivienda social, pero lo que sí creemos es que el tope de crédito no será de medio millón de pesos”, subrayó.

Medina Rodríguez aseveró que mientras no se haga el anuncio oficial por parte del Infonavit la vivienda social permanecerá paralizada, ya que, con la cancelación del subsidio a la vivienda popular, se están dejando de entregar entre seis y siete mil viviendas al mes en todo el país.

En el caso de Yucatán, la suspensión del subsidio social por parte de la Federación dejo “congeladas” cerca de mil 500 viviendas sin poderse vender a trabajadores, lo que ha afectado a los empresarios del ramo, quienes anualmente obtienen una derrama de casi dos mil millones de pesos.

Medina puntualizó que con el anuncio del Infonavit se tendrá una oxigenación en el mes de abril, ya que con la publicación de sus nuevos esquemas se podrán vender las cerca de 25 mil viviendas que están congeladas, ayudando a la reactivación de la derrama económica.