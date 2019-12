Industriales rechazan tema de agregados laborales en el T-MEC

La industria mexicana rechaza el tema de los agregados laborales para asegurar el cumplimiento de la normativa en materia laboral con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dijo este lunes Francisco Cervantes, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales de México (Concamin).

El líder empresarial reconoció que esta parte sí estaba en el protocolo firmado la semana pasada por el Gobierno mexicano, pero el sector privado desconocía los textos.

"Nuestra posición es muy tajante, no, no aceptamos a los supervisores" dijo pero advirtió que no pretenden poner en riesgo un acuerdo que ha costado tanto tiempo y esfuerzo y que será bueno para la industria y para México.

La Concamin está haciendo su trabajo con su contraparte, la National American Manufacturing (NAM), para que ellos también cabildeen con los senadores estadounidenses.

"Nuestra contraparte, la NAM, tienen buena relación con el senado y van a solicitar se haga un ajuste", comentó.

Explicó que el protocolo modificatorio del T-MEC firmado la semana pasada por los tres países en la Ciudad de México, sí incluía en los textos está parte de los agregados, pero dado que el sector privado no tuvo acceso a los textos, fue hasta que Estados Unidos salió a la luz el tema, que se enteraron.

"Tiene muchas distorsiones, es un tema de interpretación que ojalá no nos tenga en un 'estira y afloja'. No se interpretó bien y cuando ellos lo sacan, es cuando nos enteramos, pero eso ya estaba ahí", aseveró.

El líder empresarial comento que ahora lo importante es ver de qué manera se puede transitar y para ella, nuevamente ofrecen su colaboración para apoyar a los negociadores del gobierno en el tema.

"Si confiamos en esto en el subsecretario, cuenta con nuestro apoyo, lo importante es ver cómo podemos transitar. Tal vez buscar un punto medio, que no vaya a ser tan rígido que por un detalle de interpretación se vaya a activar, el asunto es en interpretación", apuntó.

Cervantes Díaz reiteró que con todo y está "pecata minuta", el T-MEC será beneficioso para Mexico y en el último de los casos, todo está en el estricto cumplimiento de la norma.

"Trabajar muy de cerca con la parte laboral para asegurarnos que se cumplan las normas y no por un detalle caigamos en el caso de los agregados", apuntó.

Durante el día, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, emitió una carta a Jesús Seade, subsecretario de América del Norte, en la que responde que los agregados laborales no harán inspecciones en México y que únicamente tienen el objetivo de brindar asistencia al nuevo comité laboral interagencial del gobierno de Estados Unidos.

“Se incluyó en la legislación de implementación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que se autoriza a hasta cinco agregados del Departamento de Trabajo para colaborar con sus contrapartes, trabajadores y grupos de la sociedad civil mexicanos en la implementación de la reforma laboral mexicana, incluso mediante la prestación de asistencia técnica y el desembolso de fondos para el desarrollo de capacidades", indica la carta.

“Y brindar asistencia al nuevo comité laboral interagencial del gobierno de EU. Estas personas serán 'inspectores de trabajo' y cumplirán con todas las leyes mexicanas”, añade.