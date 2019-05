Industria maquiladora alerta de paros masivos... ahora en Sonora

La Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) alertó de una nueva ola de paros masivos en empresas ubicadas en el estado de Sonora, por lo que demandó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) la aplicación del Estado de Derecho porque se trata de paros no vinculados a violaciones a contratos colectivos de trabajo.

Esta nueva alerta de huelgas se da después de las que hubo desde inicios de año y hasta abril en Matamoros, Tamaulipas, donde decenas de empresas detuvieron actividades.

Durante el 'Foro Laboral Nacional Index: Nuevo Modelo de Relaciones Laborales', Gerardo Vázquez, presidente de Index Sonora, acusó que la Confederación de Trabajadores de México (CTM) tiene programado iniciar paros masivos como una forma de reclamo por los malos servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Frente a la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, dijo que los paros laborales masivos iniciarían el próximo 8 de julio y abarcan a 2 mil empresas, desde Ford hasta Boeing, las cuales conjuntan a más de 100 mil trabajadores.

"¿Cómo se aplicaría el Estado de Derecho cuando algunos sindicatos hagan emplazamientos masivos de huelga y que no contravengan cláusulas del contrato colectivo como pasa en Sonora con los dirigentes estatales de la CTM?", cuestionó Vázquez.

En tanto, Luis Aguirre Lang, presidente de Index Nacional, apuntó que "me parece que emplazar a las empresas a una huelga para presionar al IMSS la verdad es que yo ya me perdí, aquí el tema es que no se abona a la confianza, certidumbre y Estado de Derecho".

Consideró que, si bien es justa la demanda de tener mejores servicios en el IMSS, las autoridades deben de revisar si los requisitos cumplimentan la posibilidad de que procedan esos emplazamientos.

"El mecanismo de un emplazamiento a huelga está en la ley, sin embargo, para que este suceda deben de cumplirse con ciertos requisitos y condiciones, me parece que no abona a la confianza para la inversión y la permanencia de las empresas", expuso.

En respuesta, Alcalde Luján aseguró que la idea es que "no se aplique la ley cuando me conviene y cuando no, no. Si va a haber emplazamientos que haya ese reconocimiento cuando proceda y cuando no, no. Se trata de que no haya aplicación de la ley a antojos o a presiones, sino que haya un entendimiento de que eso ya se acabó".

De acuerdo con Index, en los próximos días se sentarán con autoridades del Gobierno de Sonora y de la STPS para encontrar una salida a esta nueva ola de paros laborales.