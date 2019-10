Inaceptable, renegociar reglas de origen en T-MEC: Kalach

Para el sector privado mexicano sería inaceptable reabrir la negociación sobre las reglas de origen en el sector automotriz en el Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dijo Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial (Cuarto de Junto).

Esto después de que el lunes Bloomberg diera a conocer que la administración de Donald Trump quiere cambiar algunos términos de este capítulo para dictar dónde y cómo las compañías automotrices fabrican las piezas de los vehículos que son exentos de impuestos como parte del tratado.

Kalach aseguró que hasta ahora el sector privado no ha recibido una notificación formal sobre esta solicitud de Estados Unidos.

“No tenemos notificación oficial de ninguna índole, el subsecretario (Jesús) Seade no nos ha comentado nada que tenga que ver con esto y por ende prefiero no especular. La negociación y lo que se ha puesto en la mesa por parte del sector privado mexicano, y en este caso en todo el país, creo que es más que suficiente y una cosa de esas sería inaceptable, pero no vale la pena especular”, dijo vía telefónica a El Financiero.

El capítulo de reglas de origen ha representado una de las partes más ríspidas dentro del acuerdo. Por ahora, México ha sido el único de los tres países que ha ratificado el acuerdo, temas como el laboral y del sector farmacéutico han frenado el proceso.

“Nos han pedido hasta ahora que lo que pusiéramos en la mesa estuviera muy enfocado al tema laboral, entonces es una sorpresa para nosotros. Si fuese real, no opinaremos hasta que la podamos revisar”, dijo Kalach.

Según Bloomberg, la Casa Blanca busca que se permita administrar unilateralmente las normas de producción para las empresas.