Impulsar el ahorro voluntario es una prioridad: Amafore

Para la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Amafore), es una prioridad impulsar el ahorro voluntario, dado que solo 11 por ciento de los trabajadores que tienen una cuenta para el retiro, y que representan a 6.9 millones de mexicanos, hicieron aportaciones voluntarias el año pasado.

Es decir, que 89 por ciento de los 62.9 millones con una Afore decidieron no ahorrar.

Bernardo González, presidente de la Amafore, dijo que es preocupante que la mayoría de los nacionales no esté aprovechando las opciones a su disposición para mejorar su pensión.

Afirmó que la Amafore buscará apuntalar la cultura financiera mediante la ‘economía del comportamiento’. La noción proviene de la incorporación del Premio Nobel de Economía 2017, Richard H. Thaler, de conceptos de psicología para analizar el efecto de los estados psicológicos humanos en el proceso de la toma de decisiones económicas.

Para González, la economía del comportamiento será una herramienta clave para incrementar las tasas de ahorro, con “esquemas creativos”.

De acuerdo con datos de Principal, los mexicanos no hacen ahorro voluntario en su Afore porque no les alcanza, por desconfianza, desconocimiento del procedimiento o porque no les interesa.

“Actualmente, es necesario que cada trabajador se haga responsable de su retiro y trabaje de la mano de su Afore para analizar su situación personal y tomar las medidas necesarias para ir por el camino correcto a un mejor retiro”, señaló Principal.

Al respecto, el presidente de la Amafore dijo que “en el país, una gran parte de los trabajadores no va a poder recibir una pensión digna para cuando llegue a su vejez”.

“La solución sería aumentar la contribución de los trabajadores a su Afore, ya sea a través de la contribución obligatoria (que es de 6.5 por ciento) y la voluntaria, que representa apenas uno por ciento del monto que guardan las Afores”, añadió González.