Huelgas en Matamoros se acabarán a más tardar la próxima semana: CTM

El secretario general del comité nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves, aseguró que, después de un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se acordó que las huelgas de Matamoros se extinguirían a más tardar la próxima semana.

“Me recibió el señor presidente (Andrés Manuel López Obrador); amablísimamente platiqué una hora con él e hicimos varios compromisos que vamos a cumplir (...). En lo que queda de esta semana y la próxima se acabó el problema de Matamoros, no puede haber más de estos (problemas)”, dijo Aceves en el marco del Encuentro Nacional de la Cadena Fibra-Textil-Vestido.

El secretario aseguró que, inclusive, aunque tengan que cambiar a algunos líderes sindicales longevos en la región, el problema se acabará definitivamente.

“Aunque tengamos que cambiar de líderes ahí que llevan muchos años, se acabó, porque esa no es la forma de buscar mejoras para los trabajadores, y no permitiremos que gentes extrañas se involucren en los problemas que solamente son de los trabajadores”, agregó.

Aceves aseguró que el próximo viernes, en el marco de la asamblea nacional de la Confederación Revolucionaria de obreros y Campesiones (CROC), le pedirá a los dirigentes que también acaben con la amenaza de estallamiento a huelga en la empresa Walmart.

“Ahí les voy a pedir, ya me dijeron que puedo hacer uso de la palabra, que se acabe la amenaza del estallamiento de huelgas en Walmart, no podemos dar esa imagen al resto del mundo (...). México es un país de paz y debe mantener las empresas de fuera y de adentro trabajando, no paradas en huelga. Aunque no se hayan arreglado, se puede trabajar en buscar un arreglo, pero que no dejen de abrir las tiendas, que no dejen de dejar de echar a andar las máquinas, que no dejen de dejar entrar a los trabajadores”, apuntó el secretario.

Dichas declaraciones se dan horas después de que Walmart anunciara que había llegado a un acuerdo con la CROC para finalizar la amenaza de huelga que estaba sobre la mesa y de que, casi en paralelo, la confederación comunicara vía su vocero nacional, Eduardo Miranda, que “mientras no se firmen los convenios que se tengan que firmar, si es que se llega a un acuerdo, los emplazamientos siguen”.

El vocero de la CROC aseguró que la información de la finalización de la amenaza de huelga era “una información unilateral por parte de Walmart, pero nosotros no hemos decidido”.

Al respecto, José Cohen, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), celebró el hecho y consideró que en México se necesita una paz laboral en función de poder impulsar el desarrollo del empleo nacional.

“Creo que debemos como país conservar y preservar una paz laboral en todos los sentidos, creo que el diálogo debe de estar, debe de ser un diálogo abierto, pero no podemos romper ni violentar la paz laboral que existe en nuestro país. Queremos crecimiento tanto de la economía, y para que eso suceda el crecimiento de nuestro trabajadores y de todo el empleo nacional”, dijo Cohen al ser entrevistado en el marco del foro textil.

Mientras que Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, coincidió con Cohen y aseguró que el sector al que representa ha sido muy claro sobre la necesidad de tener un entorno de paz laboral y de priorizar el diálogo.

“Hemos estado siendo muy muy claros que no queremos que se rompa la paz laboral, además el sector laboral mexicano nos da la razón, quieren conservar sus trabajo, no queremos agitadores, queremos diálogo, si de verdad quieren incursionar en las confederaciones y todo, platiquemos en la mesa, pero no a garrotazos, la era prehistórica ya pasó, seamos claros, seamos respetuosos, México necesita salir adelante”, dijo Cervantes en el marco del encuentro textil.