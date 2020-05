Hubo permisos pero no para fracking, afirma López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó este miércoles que si bien se han entregado permisos, ninguno ha sido para fracking, luego de ser cuestionado con respecto a supuestos permisos otorgados durante 2019 para esta práctica.

"No es de esa manera, de acuerdo al informe de Petróleos Mexicanos (Pemex). Sí hubieron permisos, pero no para el uso de fracking, para hacer exploraciones con métodos tradicionales. No hay permisos otorgados con propósitos no convencionales", apuntó.

El comentario del mandatario surge a partir de una nota de El Universal publicada el martes, en la cual se informó que el Gobierno actual aprobó siete proyectos de fracking. Luego de esto, AMLO dijo que revisaría si existían estos permisos.

De acuerdo con el medio, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) dio 'luz verde' en 2019 a siete planes de fracking. También señala que tres de estos proyectos son nuevas exploraciones y cuatro son ampliaciones de plazos pactados.

"Cuando sacó la nota El Universal no tenía este informe (de Pemex), y sin embargo ayer dije 'no es cierto', porque nadie se puede atrever a desconocer una disposición. Nadie lo haría. Entonces más tarde, sin que yo se lo pidiera, nada más como aquí se preguntó, me mandó la nota (el director de Pemex)", afirmó.

López Obrador presentó en la conferencia matutina una carta enviada por Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, con respecto al tema. En esta, el directivo explicó la situación.

Esta es la carta de Romero Oropeza:

"El día de hoy (martes) el diario El Universal y La Jornada publican información titulada 'Pese a promesas, 4T aprueba siete proyectos de fracking' , haciendo referencia a la actividad de Pemex en materia de incorporación de recursos de aceite y gas en objetivos no convencionales. Las asignaciones exploratorias otorgadas en ronda cero en agosto de 2014 terminaron su vigencia el 27 agosto de 2019, y al día siguiente entraron en vigencia 64 nuevas asignaciones autorizadas por la Secretaría de Energía, en las mismas cuencas exploratorias con objetivos convencionales.

"A la fecha se tienen presentados y autorizados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos 36 planes de exploración y los 28 restantes están en proceso de aprobación . Cabe resaltar que en los planes no se contemplan actividades en yacimientos no convencionales (fracking), por tanto los 233 pozos programados serán convencionales", indica la misiva.

"En relación a los tres planes de exploración autorizados a los que hjacen referencia, se refieren a las asignaciones AE0121, 0122, 123 Tampico-Misantla, autorizadas el 3 de diciembre de 2019, no contemplan objetivos no convencionales, las actividades serán perforar 10 pozos convencionales.

"El 25 de septiembre de 2018 se ingresaron a la CNH cuatro planes de exploración (...), siendo aprobados por la CNH el 11 de febrero de 2019. Estos planes forman parte de un proceso de ampliación de plazo de exploración, los dos primeros planes cuentan con actividad no convencional, los cuales a la fecha no se han realizado ni se tiene programa alguno", continúa.

"Con respecto a los dos ultimos planes, solo contemplan objetivos convencionales, como el pozo perforado Kela-1ExP y el que está en perforación, el pozo Taxtunu-1EXP.

"El 21 de noviembre de 2018, la asignación del AE0388 2M fue migrada a un contrato de exploración-explotación, donde el operador es DWF S.A. de C.V., con participación de 51 por ciento, y Pemex Exploración y Producción con 49 por ciento. El plan de desarrollo autorizado por la CNH el 14 de noviembre de 2019 contempla la perforación de un pozo no convencional, el cual no tiene programa de perforarse en esta administración", manifiesta.

"Petróleos Mexicanos continúa la estrategia de explorar y explotar yacimientos convencionales, no tiene programa ni presupuesto autorizado para realizar actividades en objetivos no convencionales", concluyó la carta.