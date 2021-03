Historias de desempleo por COVID: ‘No sé hacer otra cosa que no sea sobrecargo’

Daria es una apasionada de la aviación y tiene la camiseta puesta de Interjet. De lo que más disfruta hacer en su “oficina” a miles de metros de altura, es servir a los pasajeros y hacer de sus viajes un momento feliz y placentero; esto le valió recibir una merecida carta de felicitación por parte de la empresa por su profesionalismo y actitud de servicio.

Sin embargo, desde abril de 2020 su entorno laboral ha sido turbulento porque no hay certidumbre sobre sus quincenas no pagadas ni del futuro de la huelga en la empresa que ya suma dos meses.

Por si fuera poco, ha buscado empleo para poder cubrir sus gastos de estos meses, pero debido a que su experiencia es muy especializada, no ha sido fácil encontrar un trabajo que se acomode a sus expectativas.

“La realidad es que yo no sé hacer otra cosa que no sea sobrecargo, he buscado en Volaris o Viva Aerobus, pero siento que no nos quieren a los de Interjet”, cuenta la sobrecargo mayor de 28 años con casi una década de antigüedad en la aerolínea.

Daria comparte que los primeros meses de crisis económica los tripulantes aceptaron la reducción salarial del 50 por ciento y el permiso sin goce de sueldo porque pensaron que la pandemia sería cosa de unos meses, pero conforme pasó el tiempo la incertidumbre creció como bola de nieve y eso la tiró en una depresión.

Su sueldo base era de alrededor de 20 mil pesos mensuales y a eso se agregaban ingresos por viáticos y otras prestaciones como prima vacacional, fondo de ahorro y aguinaldo.

“Estuve mal varios meses porque todos los trabajadores de Interjet le echábamos muchísimas ganas y trabajábamos más horas. Sé que al final del día soy un número más, pero siempre he dado lo mejor de mí. Hoy soy una desempleada”, comentó la sobrecargo que ha viajado a ciudades como Nueva York, Miami, Bogotá o Guatemala.

