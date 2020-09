Hecho en EU: el plan de Biden que propone impuestos a empresas que produzcan fuera de ese país

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, prometió a los trabajadores estadunidenses recuperar sus empleos mediante la imposición de nuevos impuestos a las empresas que produzcan bienes y servicios fuera del país, así como aplicar el plan denominado “Buy America and make it in America”, para estimular el mercado interno.

Como parte de su estrategia para generar empleos, Biden anunció un esquema en el que considera un impuesto de 28 por ciento para empresas estadunidenses que quieran ingresar al mercado interno productos y bienes que fabricaron en el extranjero. Además, agregará una penalización de 10 por ciento si esa compañía trabaja bajo el esquema de paraísos fiscales.

Biden acusó a Donald Trump de haber perjudicado a los trabajadores, “el plan de devolución de impuestos de Trump, aprobado en 2017, permitió la reducción de impuestos más grande a la multinacionales sin siquiera haberles exigido que invirtieran en EU o contrataran trabajadores nacionales”, señaló.

A 50 días de la elección

En una presentación de AlphaSense, Michael Zezas, director general de investigación de políticas públicas de EU y estrategia de crédito municipal en Morgan Stanley, indicó que el resultado de las elecciones de 2020 determinará si EU puede sostener la recuperación económica.

Bob McNally, presidente de Rapidan Energy Group, dijo en un podcast de Standard and Poor’s, que las políticas de Biden tendrían implicaciones globales para el comercio de energía, alterando las relaciones entre EU y China, además de que bloquearía importanes proyectos de infraestructura de EU.

Relación estable

Por otra parte, la reelección de Trump probablemente daría continuidad a las relaciones bilaterales con México con el beneficio aparente de que los dos presidentes parecen simpatizar, aunque eso no asegura nada, consideró Steve Hanke, profesor en la Universidad Johns Hopkins.

“Si Trump es reelegido, probablemente será más de lo mismo para las relaciones entre Estados Unidos y México. Insisto en la palabra “probablemente” porque la escena geopolítica general está cambiando y todo se ha politizado mucho más. Esto arroja mucha más incertidumbre en cualquier pronóstico. Una cosa positiva es que, por cualquier razón, Trump y AMLO parecen llevarse bien a nivel personal”, señaló.

Si Biden gana, se mostraría más moderado en términos de intercambio comercial que Trump, por lo que nuestro país podría beneficiarse, según Esty Dwek Jefa de Estrategia Global de Mercados de Natixis IM.

“Biden podría mostrarse más moderado en términos de intercambio comercial, pero Trump probablemente se mostrará más pro-crecimiento y México necesita que EU crezca para aprovechar esto para su propio desarrollo”, señaló.

Con información de Leticia Hernández y Guillermo Castañares