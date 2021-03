'Hecha la ley, es ley', le recuerda Concamin a AMLO sobre cambio a la Constitución por reforma eléctrica

Los cambios a la Constitución de México son a través de la voluntad de la mayoría expresada en el Congreso de la Unión y "hecha la ley, es ley”, recordó la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), sobre el planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de que si la Ley de la Industria Eléctrica es inconstitucional, se modificaría la Constitución.

“Cambios a la Constitución son materia de voluntad política mayoritaria de la ciudadanía, expresada a través de la representación popular en las cámaras del Congreso de la Unión y confirmadas con la aprobación de por lo menos la mitad más una de las legislaturas estatales”, señaló el organismo empresarial.

“Nosotros, como empresarios, expresamos nuestra opinión como ciudadanos y la canalizamos a través de nuestros representantes a las cámaras de los congresos federal y estatales. Hecha ley, es ley”, apuntó en su posicionamiento frente a la posibilidad que planteó el jefe del Poder Ejecutivo en el caso de que la reforma a la LIE sea declarada como inconstitucional.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el mandatario mexicano adelantó que, en caso de que su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica sea declarada como inconstitucional, propondrá otra reforma, pero esta vez a la Carta Magna.

"Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero si así lo determinan jueces, magistrados, ministros, enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen a la Hacienda Pública", afirmó.

Cabe recordar que dos magistrados ya han concedido cerca de 30 suspensiones provisionales contra la modificación propuesta por López Obrador a la Ley de la Industria Eléctrica. Este jueves se conocerá si las primeras de estas suspensiones se convierten en definitivas.

