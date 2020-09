Hay una mala interpretación de información: AMLO sobre reporte de la producción de crudo en julio

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que existe una mala interpretación de la información en relación al reporte de producción de petróleo de julio.

"Es que hay una mala interpretación de la información (...) Ya le he pedido al director de Pemex que lo aclare porque no está contemplada toda la producción petrolera en el dato, según el cual se cayó la producción. No, hemos mantenido la producción, al contrario, se detuvo la caída", aseguró en su conferencia matutina.

La producción nacional de petróleo tocó en julio su nivel más bajo en lo que va de la administración federal encabezada por López Obrador, de acuerdo con datos publicados el 1 de septiembre por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

En el séptimo mes del año, Petróleos Mexicanos (Pemex) y las compañías privadas produjeron un millón 604 mil 600 barriles de crudo al día. Así, se informó sobre una baja en la producción de 4.1 por ciento o de 70 mil barriles en comparación con julio del año pasado y de 0.7 por ciento o 11 mil barriles respecto a junio de este año.

López Obrador declaró este lunes que durante 14 años estuvo cayendo al producción petrolera, pero que esto no sucedió ya desde el año pasado ni este año.

"Tuvimos disminución porque dejamos de producir 100 mil barriles por el acuerdo que se tomó con la OPEP y los países productores de petróleo que no pertenecen a la OPEP, para estabilizar los precios del crudo", explicó.

