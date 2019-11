Nahle descarta desabasto de combustible en el país tras ataques cibernéticos a Pemex

Rocío Nahle, secretaria de Energía, dijo este lunes que hay suficiente combustible en el país, luego de los ataques cibernéticos que sufrió Petróleos Mexicanos (Pemex).

"Me preguntan sobre un 'supuesto desabasto de gasolina' ... NEGATIVO, les informo que hay suficiente combustible en el país y distribución adecuada en todas las regiones. Debemos actuar con orden y responsabilidad , no hagan caso a mensajes 'no oficiales'. ¡SÍ HAY GASOLINA!", tuiteó la funcionaria.

El viernes pasado, la petrolera nacional registró un ataque cibernético cerca de las 19:00 horas, según confirmaron representantes gasolineros.

Las fallas cibernéticas registradas en los equipos de Pemex afectaron las actividades de las sedes administrativas y las terminales de almacenamiento y distribución de la compañía.

“Se nos dijo eso, que es un ataque cibernético que ocurrió a las 7 de la noche y en eso están trabajando las especialistas”, confirmó Pablo González, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros.

El ataque afectó el portal de logística de la compañía, lo que evitó que los empresarios no realizaran sus pedidos para el fin de semana y las terminales de almacenamiento y distribución (TAD) no funcionaran durante el sábado pasado.

Hasta la tarde de este lunes, empleados de las terminales de almacenamiento y distribución (TAD) de Pemex no han tenido acceso al sistema informático de logística, aunque el despacho de combustibles se ha llevado a cabo de manera regular, según dijeron trabajadores de las terminales.

El ataque a Pemex también ocasionó fallas en los equipos de cómputo de su personal.

Los edificios en donde se llevan a cabo labores administrativas de la compañía, como el ubicado en Guadalupe, Nuevo León, y en Marina Nacional, en la Ciudad de México, mantienen a su plantilla laborando, sin que ésta tenga acceso a internet y algunos a sus equipos de cómputo.

“Aquí estamos, pero trabajamos sin conexión”, dijo un empleado que labora en la sede de la petrolera en Nuevo León a El Financiero.

Los equipos de cómputo de la empresa presentan un mensaje en el que advierten que los archivos del ordenador han sido encriptados por un algoritmo y los discos de copia de seguridad han sido formateados.