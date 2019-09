Hay más de 3 mil personas con discapacidad registradas en 'Jóvenes Construyendo el Futuro'

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene registradas 3 mil 918 personas con discapacidad en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, lo que representa menos del uno por ciento respecto del total de 900 mil jóvenes vinculados.

Luisa María Alcalde, titular de la STPS, indicó este lunes que en hay 3 mil 918 jóvenes con alguna discapacidad que ya están dentro del proyecto, de los cuales, 63 por ciento tiene alguna discapacidad sensorial, 21 por ciento tiene alguna discapacidad motriz, 9 por ciento múltiple, y 7 por ciento cognitiva.

"Este programa emblemático tiene como objetivo la inclusión de jóvenes de 18 a 29 años que no estudian y no trabajan no porque no quieran, sino porque no tienen oportunidades y no se les habían abierto las puertas. En el programa también entran aquellos jóvenes que aparte de estar en esta condición tienen alguna discapacidad", ejemplificó.

Alcalde dijo que "hay que meterle cuarta y ya no tercera al tema del empleo en personas con discapacidad, ya que el 6.4 por ciento de los mexicanos tienen alguna discapacidad y, de ellos, 1 de cada 10 personas en edad de trabajar participan en el mercado de trabajo".

Durante el Foro Éntrale, la dependencia federal firmó un convenio de colaboración con el Consejo Mexicanos de Negocios para incorporar a personas con alguna discapacidad en Jóvenes Construyendo el Futuro.

"El concepto de persona con discapacidad no me parece enteramente satisfactorio ni preciso, pues resulta admirable como quienes tienen alguna capacidad cognitiva o física reducida desarrollan y amplifican capacidades y sensibilidades que otros, la verdad, es que carecemos", señaló Alcalde.