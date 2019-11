¿Hay condiciones para que economía de México crezca 4% en este momento? S&P considera que no... y esta es la razón

La calificadora Standard & Poor's (S&P) argumentó que en este momento no existen condiciones para lograr un crecimiento de 4 por ciento no solo en México, sino para cualquier país de Latinoamérica, ya que la inversión es muy baja, lo mismo que la intermediación financiera regional.

"Con cambios y políticas, se tiene esperanzas de alcanzar el 4 por ciento de crecimiento en un horizonte de algunos años, pero, actualmente, no lo tiene”, indicó la analista soberana para México de la firma, Lisa Schineller.

Refirió que ni con la aprobación de las reformas estructurales, como la energética durante la pasada administración federal, se tenía una perspectiva de crecimiento en esos niveles, y tampoco sucede ahora con el gobierno actual y su Plan de Infraestructura.

El analista soberano y de Finanzas Públicas de S&P, Sebastián Briozzo, aseguró que México y ningún país de América Latina cuenta con las condiciones necesarias para tener un crecimiento de esa dimensión, debido a la baja inversión.

“El nivel de inversión ha sido históricamente bajo en México, cerca de 20 por ciento del PIB, cuestiones como esa o del sistema financiero, que el nivel de intermediación financiera siga siendo tan bajo; mientras estas condiciones objetivas, que no son ni de derecha ni de izquierda sean tan bajos, será muy difícil alcanzar de manera sustentable este crecimiento”, afirmó.

Schineller consideró que el soberano de México no tiene espacio para que las acciones económicas contracíclicas generen crecimiento, por lo que solo queda la respuesta o la reacción del gobierno en políticas económicas, legales y sociales para apuntalar la actividad productiva del país.

“México no tiene una historia para acumular activos o fondos, a pesar del peso del petróleo en el presupuesto. En general, en nuestra opinión, el soberano no tiene y no tuvo gran espacio contracíclico (...) así que puede impactar más la respuesta o la reacción del gobierno para cambiar o para mejorar los perfiles de crecimiento económico. Eso es lo que estamos esperando y mirando buena respuesta del gobierno y qué contribución tenderá el sector privado en el crecimiento, que es muy importante”, afirmó.

La economista y directora gerente de Calificaciones Soberanas de América Latina de compañía, aseveró que erradicar la violencia; fortalecer el estado de derecho y la legalidad; así como incrementar la inversión, tanto pública como privada, y mantener su disciplina macroeconómica, en conjunto, con políticas y con las promesas de la presente administración, se puede tener realmente un impacto en el crecimiento y en las arcas fiscales

¿Riesgo de caída?

Cuestionados sobre la perspectiva de que México pierda el grado de inversión, Joydeep Mukherji, director general de calificaciones soberanas de S&P, garantizó que el soberano está a tres escalones de que ocurra eso (para la compañía).

“La perspectiva negativa (de la calificación) refleja las preocupaciones sobre la tendencia de bajo crecimiento, finanzas públicas más sólidas, pero no el de una catástrofe en el país (...) México tiene una 'BBB+', luego seguiría el 'BBB', 'BBB-' y el 'BB+', que ya es fuera del grado de inversión”, explicó Mukherji.

Añadió que la calificación crediticia es para el largo plazo, mientras que en otras mediciones como los credit default swaps, las expectativas de impago son más volátiles.

Pemex

Lisa Schineller dijo también que la perspectiva negativa de la calificación de México refleja un riesgo de la deuda de Pemex impactando al soberano.

“Si se incluye la deuda de Pemex con la del Gobierno, en un momento dado, la combinación puede impactar de manera negativa sobre el soberano, y al final a la calificación de Pemex”, precisó.

No obstante, comentó que el cambio en la política en el sector energético con mayor peso a Petróleos Mexicanos puede impactar más la perspectiva del sector privado para invertir.

Respecto al tema de inseguridad en el país, señaló que si los niveles fueran menores, el crecimiento sería más fuerte en México.

Con información de Clara Zepeda