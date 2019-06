Hasta 75% de probabilidades de que EU apruebe el T-MEC antes de agosto: Seade

Hay entre 70 y 75 por ciento de probabilidades de que Estados Unidos apruebe el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), dijo este miércoles Jesús Seade, susbecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Hay cantidad de gente que dice: ‘esto no va a salir’, pero es porque se espantan, aletea una mariposa y se espantan, pero en realidad esto va muy bien, en México ya salió y en EU ha sido un avance continuo, no ha salido, nadie puede asegurar a dónde va a llegar esto, pero yo sí veo que la resolución está a la mano sin abrir el tratado. Esa es la intención, que salga entre ahora y julio. De probabilidad, no sé cómo contarlo, pero arriba de 70, 75 por ciento”, comentó Seade al ser entrevistado después de su asistencia a la sesión extraordinaria del Senado donde se aprobó el T-MEC

El embajador indicó que, a pesar de que la etapa en la que se encuentra el acuerdo ventila algunos temores entre algunos de los actores, la consolidación del proceso de aprobación está en el camino correcto.

“Yo creo que esto va bien, es una etapa muy diferente que la de negociación, esto es negociación por megáfono, todo mundo temiendo, opinando, etcétera, pero yo creo que no hay que tener tantos temores, esto va a ser algo muy bueno para México y está en vías de lograrse”, agregó Seade.

De acuerdo con el funcionario, la aprobación que se dio en la cámara alta nacional, en donde el T-MEC obtuvo 114 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, manda un mensaje al mundo del tipo de economía que México quiere y la dirección hacia la que está apuntalando.

El mensaje que manda la aprobación a EU “es que somos serios, que estamos entrados con tener un marco de acuerdos con ellos; queremos comercio y queremos una relación positiva, pero no lo hacemos por ellos, es una señal al mundo que se manda de que somos serios, somos economía de mercado y esta es la dirección en la que vamos”, dijo Seade.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, celebró la aprobación del acuerdo y la certidumbre que dará a las inversiones del país.

“La aprobación del Tratado Comercial entre México, Estados unidos y Canadá en el Senado de la República es una gran noticia para México y para sus socios de América del Norte. El T-MEC dará certidumbre a la inversión e impulso a empleos en México”, dijo la secretaria en su cuenta de Twitter.