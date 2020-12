Hacienda vigilará que el ahorro para tu pensión se administre de manera profesional

La Secretaría de Hacienda vigilará que los activos administrados por las Afores, que en unos años representarán el 40 por ciento del PIB nacional y que son la fuente más importante para los proyectos de inversión e infraestructura del país, sean manejados de una manera profesional, transparente y limpia.

“Los recursos bajo administración de las Afores, que actualmente representan el 17 por ciento del PIB (4.4 billones de pesos), pasarán a cerca del 40 por ciento en tan solo unos años, volviéndose en la fuente más importante para los proyectos de inversión e infraestructura del país.

“Esos recursos, que no son menores, por supuesto requieren de que nos aseguremos de que sean manejados de manera profesional, transparente y muy limpia”, afirmó este miércoles Arturo Herrera, secretario de Hacienda.

Durante un mensaje grabado dirigido a los participantes del 'Encuentro Digital Amafore 2020: Construyendo el futuro, hoy', el responsable de las finanzas públicas del país destacó la agenda que ha venido trabajando con la industria para que mejore tanto el gobierno corporativo como la transparencia y el régimen de inversión de los fondos de pensiones. “Nos parece que estos mecanismos contribuyen a que tengamos un sistema más sólido y más justo”.

Arturo Herrera recordó que en septiembre se envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para modificar el sistema de pensiones de las cuentas individuales, con la que esperan que se corrijan algunas deficiencias del sistema.

“La reforma permitirá que las primeras generaciones Afore, que empiezan a retirarse en un año o año y medio, tengan oportunidades de hacerlo en condiciones dignas. Y la tasa de reemplazo para algunos de ellos va cambiar de manera muy sustancial”, comentó el secretario de Hacienda.

Herrera puso el dedo en la llaga porque describió que las mujeres están en un entorno laboral desfavorable e inequitativo, toda vez que en México solamente el 43 por ciento de los trabajadores lo hacen en el sistema formal, mientras que alrededor del 57 por ciento laboral en el sector informal, en donde únicamente el 47 por ciento de las mujeres de entre 17 y 65 años están trabajando.

“En la agenda inmediata de previsión social tendremos que corregir y asegurarnos de tener un sistema, una economía y una sociedad que sea de mucho más equidad”, concluyó el funcionario.

No permitirán rentas extraordinarias sin rentabilidad

Ante el insuficiente gasto que realizan las Afores en sistemas que les permitan obtener mejores rendimientos para los trabajadores, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) no va a permitir que estas sigan percibiendo rentas extraordinarias si no refuerzan sus áreas de inversión y persisten en llevar a cabo un gasto comercial que no beneficie al trabajador.

Así lo alertó Abraham Vela, presidente de la Consar, quien describió que el 30 por ciento del gasto operativo de las administradoras, excluyendo el gasto regulatorio y sus ingresos por comisiones, se concentran en otros gastos.

Al dirigir un mensaje a los participantes del 'Encuentro Digital Amafore 2020: Construyendo el futuro, hoy', Vela aseguró que solo se destina un 5 por ciento de esos ingresos por comisiones a los equipos y sistemas relacionados con la inversión que realizan por cuenta de los trabajadores para obtener los mejores rendimientos sobre los ahorros.

“La Junta de Gobierno de la Consar considera que este gasto es insuficiente, los recursos dedicados a invertir en condiciones adecuadas, de rendimiento y riesgo los ahorros de los trabajadores deben fortalecerse con un mayor número de expertos en inversiones y adoptando la infraestructura de las inversiones que se realizan por cuenta del trabajador.

“La Junta de Gobierno de la Consar no va a permitir que las administradoras perciban rentas extraordinarias y mucho menos con el monto y tipo de actividad comercial que hoy llevan a cabo”, sentenció Abraham Vela.

Aclaró que no se trata de regular la actividad comercial de las administradoras, ni mucho menos sus utilidades, pero la Junta de Gobierno de la Consar no va a tolerar que el gasto de inversión de las Afores se mantenga en esos niveles, claramente insuficientes y contrapuestos a la responsabilidad fiduciaria que le manda la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Aunado a lo anterior, el presidente de la Consar argumentó que los esquemas de remuneración o ingresos a los agentes promotores de las Afores consiste, en su mayoría, al pago de comisiones como un porcentaje del saldo del ahorro del trabajador.

Este esquema de remuneración, criticó Vela, crea incentivos perversos entre los promotores; “incentivos que son invariablemente contrarios al interés del trabajador”.

Las administradoras “deben de entender que la mejor manera de retención de sus clientes o atraer nuevos es mediante el ofrecimiento de servicios de alta calidad a los ahorradores y la orientación que les ofrezcan para atender sus necesidades de información y acompañarlos con una asesoría de calidad, siempre anteponiendo el interés del trabajador a cualquier interés de la Afore o del promotor”.

Comisiones a 0.80% en 2021

El presidente de la Consar reveló que ya se autorizaron a cuatro Afores su tasa de comisión para el 2021 y se espera que en breve sea autorizado el resto, por lo que se prevé una reducción de 0.12 puntos porcentuales con respecto a este 2020.

Al respecto, Vela precisó que la Junta de Gobierno busca obtener una disminución promedio para el SAR de alrededor de 0.80 por ciento, resultado de un acuerdo y ya está prácticamente asegurado, lo que representará un ahorro significativo para los trabajadores especialmente para los jóvenes que ya cotizan en el sistema.

“En particular, la Junta de Gobierno ha dispuesto que la comisión máxima que cobrarán las Afores para el 2021 sea de 86 puntos base (actualmente de 0.92 por ciento)", agregó.

Por todo lo anterior hizo un exhorto a las administradoras para que juntos realicen un gran esfuerzo en materia de comisiones y en la reorientación del gasto, en beneficio de sus clientes y del ahorro para el retiro de los trabajadores.