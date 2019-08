Hacienda usará 120,000 mdp de 'guardadito' para compensar caída en ingresos de 2019

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) usará alrededor de 120 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) para compensar la menor recaudación que habrá en el primer año del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, derivada de menores ingresos petroleros y tributarios.

Con el uso de ese 'guardadito', Hacienda ya no usará el FEIP para rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que ahora el objetivo es estabilizar el gasto público y no recurrir a más recortes presupuestales que puedan afectar diversas áreas como puede ser la inversión, sostuvo Alejandro Gaytán, titular de la Unidad de Planeación Económica de la SHCP.

"El uso del FEIP se hace con respecto al faltante de ingreso observado, habría que ver cómo termina el año y si hay reducción de ingresos conforme lo programado (pero usaríamos) alrededor de 120 mil millones de pesos para cierre del ejercicio", afirmó.

En conferencia de prensa, el funcionario admitió que este año tanto por la parte de menores ingresos petroleros a causa de menor producción de crudo como también por los ingresos tributarios, se van a tener menores ingresos presupuestarios a los programados originalmente en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2019.

De tal forma que conforme lo establece el Artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para hacer frente a menores ingresos y estabilizar el gasto, se usarán recursos del FEIP, dijo el economista en Jefe de Hacienda.

"El FEIP en algún momento dado se consideró para la parte de Pemex, no, el FEIP no se va a usar para Pemex, eso es un hecho; está para lo que dice el Artículo 21 de la Ley que es para compensar presupuesto. Si no se usa el FEIP entonces hay que hacer recortes más grandes", subrayó Gaytán.

Datos de Hacienda indican que el FEIP cerró el 2018 con un monto récord de 279 mil 771 millones de pesos.

El 21 de marzo, en el marco de la 82 Convención Bancaria, la SHCP dijo que transformaría el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) en un fondo contracíclico para ayudar a Petróleos Mexicanos (Pemex) con más recursos que alivien su situación financiera.

“Lo que vamos a hacer es que vamos a transformar el actual fondo en un fondo contracíclico y eso va a tener un doble uso, eso lo vamos a informar después y de hecho lo va a informar el secretario (Carlos Urzúa)”, confirmó Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda.

Por otra parte, en la LIF 2019 se aprobaron ingresos por 5 billones 298 mil 188.3 millones de pesos, pero de acuerdo con los pronósticos de Hacienda, se prevé que los ingresos presupuestarios queden por debajo de lo aprobado y se ubiquen en alrededor de 5 billones 177 mil millones de pesos, lo que implicaría un faltante de 121 mil millones de pesos, cantidad que sería compensada con el FEIP.

En tanto, Hacienda reportó en su informe trimestral que el saldo del FEIP al mes de junio es de 296 mil 313.7 millones de pesos.